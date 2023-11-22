Метель накроет Ростовскую область 23 и 24 ноября

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Спасатели объявили, что 23–24 ноября в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и метели, которые обрушатся на Ростовскую область 23 ноября.
Во время непогоды в регионе ожидается гололед, кроме того, видимость во время метели должна снизится до одного-двух километров. Кроме того, в Ростовской области ожидается сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду.
Дончан просят ограничить использование автомобилей во время непогоды, а также соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения. В случае опасности жителям Ростовской области рекомендуют звонить за помощью по номерам 112, 01, 101 и 8(863)239-99-99.
Ранее донскому Минздраву предложили рассмотреть возможность использования Санавиации для эвакуации пострадавших в автокатастрофах с тяжелыми и комбинированными травмами.