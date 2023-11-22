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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Метель накроет Ростовскую область с 23 ноября

Метель накроет Ростовскую область 23 и 24 ноября

22 ноября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Метель накроет Ростовскую область с 23 ноября
В Ростовской области с 23 ноября ожидаются метель и гололед на дорогах с ухудшением видимости до одного километра, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Спасатели объявили, что 23–24 ноября в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и метели, которые обрушатся на Ростовскую область 23 ноября.

Во время непогоды в регионе ожидается гололед, кроме того, видимость во время метели должна снизится до одного-двух километров. Кроме того, в Ростовской области ожидается сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду.

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Дончан просят ограничить использование автомобилей во время непогоды, а также соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения. В случае опасности жителям Ростовской области рекомендуют звонить за помощью по номерам 112, 01, 101 и 8(863)239-99-99.

Ранее донскому Минздраву предложили рассмотреть возможность использования Санавиации для эвакуации пострадавших в автокатастрофах с тяжелыми и комбинированными травмами.

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