Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Согласно словам женщины, несколько молодых людей напали на нее ночью на улице. Она сообщила, что получила серьезные травмы, в том числе головы.
«В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о проверке инцидента. Сейчас проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и определения виновных лиц», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации и обстоятельств нападения нет, она уточняется.
Ранее в Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.