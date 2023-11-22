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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области

Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области

22 ноября 2023, 06:55
Фото: Midjourney
Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области местная жительница, которая является матерью троих детей, обратилась в отдел полиции и заявила о том, что ее избили, сообщает «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

Согласно словам женщины, несколько молодых людей напали на нее ночью на улице. Она сообщила, что получила серьезные травмы, в том числе головы.

«В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о проверке инцидента. Сейчас проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и определения виновных лиц», — говорится в публикации.

В Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директор
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Добавим, что официальной информации и обстоятельств нападения нет, она уточняется.

Ранее в Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Полиция#Происшествия
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