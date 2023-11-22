Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области

Согласно словам женщины, несколько молодых людей напали на нее ночью на улице. Она сообщила, что получила серьезные травмы, в том числе головы.



«В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о проверке инцидента. Сейчас проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и определения виновных лиц», — говорится в публикации.