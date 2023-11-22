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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Жителям Шахт начали приходить сообщения от главы администрации

Мошенники атаковали жителей Шахт сообщениями от главы администрации

22 ноября 2023, 11:21
Фото: Администрация г. Шахты
Жителям Шахт начали приходить сообщения от главы администрации
Жители Шахт начали в соцсетях получать сообщения от неизвестного, который представляется главой администрации города, сам Андрей Горцевской опроверг свою причастность к рассылке.

Глава администрации Шахт Андрей Горцевской написал в своем Telegram-канале, что с одного из номеров в месседжере WhatsApp идет рассылка сообщений местным жителям. Владелец этого номера представляется сити-менеджером и использует фото Горцевского для аватара.

Горцевской сообщил, что он не занимается подобной рассылкой, а стоять за этим могут мошенники, которые вводят людей в заблуждение. Он попросил граждан блокировать этот номер. Добавим, что аналогичное сообщение с предупреждением написала и администрация Шахт.

При проверке на сервисе «Определитель номера» в приложении Яндекс, сообщается, что данных об абоненте пока нет. Номер принадлежит оператору Win mobile, ООО «К-телеком», зарегистрирован в Крыму.

При проверке на сервисе «Определитель номера» в приложении Яндекс, сообщается, что данных об абоненте пока нет. Номер принадлежит оператору Win mobile, ООО «К-телеком».При проверке на сервисе «Определитель номера» в приложении Яндекс, сообщается, что данных об абоненте пока нет. Номер принадлежит оператору Win mobile, ООО «К-телеком».
При проверке на сервисе «Определитель номера» в приложении Яндекс, сообщается, что данных об абоненте пока нет. Номер принадлежит оператору Win mobile, ООО «К-телеком».
Фото: ok.ru/gorcevskoy

Ранее RostovGazeta разоблачила фейк о рассылке подарков, за которые потом у жителей Ростовской области якобы требуют деньги.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Шахты#Мошенники#Крым#Telegram#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация#Социальные сети#Яндекс
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