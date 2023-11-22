Мошенники атаковали жителей Шахт сообщениями от главы администрации

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Глава администрации Шахт Андрей Горцевской написал в своем Telegram-канале, что с одного из номеров в месседжере WhatsApp идет рассылка сообщений местным жителям. Владелец этого номера представляется сити-менеджером и использует фото Горцевского для аватара.
Горцевской сообщил, что он не занимается подобной рассылкой, а стоять за этим могут мошенники, которые вводят людей в заблуждение. Он попросил граждан блокировать этот номер. Добавим, что аналогичное сообщение с предупреждением написала и администрация Шахт.
При проверке на сервисе «Определитель номера» в приложении Яндекс, сообщается, что данных об абоненте пока нет. Номер принадлежит оператору Win mobile, ООО «К-телеком», зарегистрирован в Крыму.
Ранее RostovGazeta разоблачила фейк о рассылке подарков, за которые потом у жителей Ростовской области якобы требуют деньги.