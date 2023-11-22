Мошенники атаковали жителей Шахт сообщениями от главы администрации

Горцевской сообщил, что он не занимается подобной рассылкой, а стоять за этим могут мошенники, которые вводят людей в заблуждение. Он попросил граждан блокировать этот номер. Добавим, что аналогичное сообщение с предупреждением написала и администрация Шахт.