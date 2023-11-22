МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году

Напомним, в Ростовской области 17,1% работников зарабатывают меньше 20 тысяч рублей в месяц. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей. Доходы выше ста тысяч рублей лишь у 6,1% жителей.