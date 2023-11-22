МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5%. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. Сейчас сумма составляет 16 242 рубля.
Кроме того, законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.
Напомним, в Ростовской области 17,1% работников зарабатывают меньше 20 тысяч рублей в месяц. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей. Доходы выше ста тысяч рублей лишь у 6,1% жителей.