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МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году

МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году

22 ноября 2023, 12:52
Фото: Midjourney
МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году
В Ростовской области и других регионах России минимальный размер оплаты труда увеличится до 19 242 рублей, соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5%. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. Сейчас сумма составляет 16 242 рубля.

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Кроме того, законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

Напомним, в Ростовской области 17,1% работников зарабатывают меньше 20 тысяч рублей в месяц. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей. Доходы выше ста тысяч рублей лишь у 6,1% жителей.

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