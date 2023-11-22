«Надоело дергаться»: ростовчане высказались о запрете пиротехники

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что пиротехнику нельзя будет запускать до 1 марта 2024 года. Это не касается хлопушек и бенгальских огней.
В соцсетях многие пользователи обрадовались этим ограничениям, так как давно просили их ввести. Дело в том, что на фоне периодически срабатывающей системы ПВО ростовчан пугают салюты.
«Ура, наконец-то. Надоело вздрагивать», — заявили местные жители.
«Давно пора. Шарахаемся от каждой пьяной гулянки», — пишут пользователи. Другие считают, что нужно также запретить и продажу пиротехники.
«Кому они нужны, Новый год без салютов, что нельзя? Под окнами что творится, кому это нужно?», — сообщают ростовчане. Также они попросили ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для нарушителей.
Некоторые местные жители выразили уверенность, что люди все равно будут запускать фейерверки.