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«Надоело дергаться»: ростовчане высказались о запрете пиротехники

«Надоело дергаться»: ростовчане высказались о запрете пиротехники

22 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
«Надоело дергаться»: ростовчане высказались о запрете пиротехники
В Ростовской области ввели ограничения на использование пиротехники, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что пиротехнику нельзя будет запускать до 1 марта 2024 года. Это не касается хлопушек и бенгальских огней.

В соцсетях многие пользователи обрадовались этим ограничениям, так как давно просили их ввести. Дело в том, что на фоне периодически срабатывающей системы ПВО ростовчан пугают салюты.

«Ура, наконец-то. Надоело вздрагивать», — заявили местные жители.

Фейерверка не будет: в Ростовской области запретили использовать пиротехнику
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«Давно пора. Шарахаемся от каждой пьяной гулянки», — пишут пользователи. Другие считают, что нужно также запретить и продажу пиротехники.

«Кому они нужны, Новый год без салютов, что нельзя? Под окнами что творится, кому это нужно?», — сообщают ростовчане. Также они попросили ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для нарушителей.

Некоторые местные жители выразили уверенность, что люди все равно будут запускать фейерверки.

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