Названы маршруты в Ростове, на которые выведут новые автобусы

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Ростов-на-Дону получил 42 новых автобуса. Десять из них с газовыми двигателями, а остальные — с дизельными. Автобусы оснащены кондиционерами, электронными информаторами и табло, а также камерами наблюдения.
Обновленный подвижной состав выйдет на маршруты №98, 39, 57, 28, 36, 35 и 42.
Правда, конкретных сроков, когда автобусы приступят к работе, власти Ростова-на-Дону не назвали.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Ростова увеличится с 25 ноября. RostovGazeta подробно рассказала о новых расценках.