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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Ростове прибыли 42 новых автобуса

Названы маршруты в Ростове, на которые выведут новые автобусы

22 ноября 2023, 16:11
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове прибыли 42 новых автобуса
В Ростов прибыли 42 новых автобуса, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону получил 42 новых автобуса. Десять из них с газовыми двигателями, а остальные — с дизельными. Автобусы оснащены кондиционерами, электронными информаторами и табло, а также камерами наблюдения.

Обновленный подвижной состав выйдет на маршруты №98, 39, 57, 28, 36, 35 и 42.

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Правда, конкретных сроков, когда автобусы приступят к работе, власти Ростова-на-Дону не назвали.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Ростова увеличится с 25 ноября. RostovGazeta подробно рассказала о новых расценках.

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