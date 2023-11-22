Новый автомобиль и дроны получили из Ростовской области бойцы СВО

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Для нужд военнослужащих передали дизельные генераторы, тепловизионные прицелы, оборудованные планками. Кроме того, в составе груза были дроны и батареи для них.
«Бойцам передали и новый автомобиль, который очень нужен на передовой. Эта техника позволит выполнять поставленные задачи», — говорится в публикации.
Добавим, что в Ростовской области постоянно оказывают помощь российским военнослужащим. Так, до этого в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в донском регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее стало известно, что три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО.