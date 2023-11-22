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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:34

Новый автомобиль и дроны получили из Ростовской области бойцы СВО

Новый автомобиль и дроны получили из Ростовской области бойцы СВО

22 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI
В зону СВО для зенитно-ракетной бригады Воздушно-десантных войск передали необходимое оборудование, сообщает Telegram-канал «Народный фронт. Ростовская область».
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СВО

Для нужд военнослужащих передали дизельные генераторы, тепловизионные прицелы, оборудованные планками. Кроме того, в составе груза были дроны и батареи для них.

«Бойцам передали и новый автомобиль, который очень нужен на передовой. Эта техника позволит выполнять поставленные задачи», — говорится в публикации.

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Добавим, что в Ростовской области постоянно оказывают помощь российским военнослужащим. Так, до этого в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в донском регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее стало известно, что три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО.

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