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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

Обновлять коммунальную инфраструктуру Ростова будут за 16 млрд руб

Обновлять коммунальную инфраструктуру Ростова будут за 16 млрд руб

22 ноября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Обновлять коммунальную инфраструктуру Ростова будут за 16 млрд руб
В Ростовской области на модернизацию коммунального хозяйства потратят 16,3 миллиарда рублей, рассказали в правительстве региона.

Власти региона собираются в течении двух лет потратить на модернизацию ЖКХ 16,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на строительство и ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, реконструкцию котельных и насосных станции.

Сейчас износ водопроводных сетей в Ростовской области превышает 74%, а сетей теплоснабжения — 64%.

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Большую часть необходимых для модернизации средств — 12 миллиардов рублей — региону дал Фонд развития территорий.

Ранее юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области.

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