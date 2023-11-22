Обновлять коммунальную инфраструктуру Ростова будут за 16 млрд руб

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Власти региона собираются в течении двух лет потратить на модернизацию ЖКХ 16,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на строительство и ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, реконструкцию котельных и насосных станции.
Сейчас износ водопроводных сетей в Ростовской области превышает 74%, а сетей теплоснабжения — 64%.
Большую часть необходимых для модернизации средств — 12 миллиардов рублей — региону дал Фонд развития территорий.
Ранее юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области.