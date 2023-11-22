«Они подумали о бизнесе?»: предпринимателей возмутил запрет на фейерверки в Ростове

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Напомним, что 22 ноября глава региона Василий Голубев объявил о том, что в Ростовской области до весны 2024 года запретят запуск фейерверков и салютов.
Запрет вступит в силу с 1 декабря. Временные ограничения продлятся до марта, если не будет принято другое решение.
Эта информация не слишком порадовала малый бизнес Ростовской области, который занимается реализацией пиротехники. И это очевидно — в преддверии Нового года продавцы пиротехники рассчитывали на хороший доход.
В интернет-магазине пиротехники корреспонденту RostovGazeta сообщили, что пока информация о запрете сырая.
«Для начала надо понять, какой ассортимент позволен к продаже, а что конкретно запрещено. Думаю, что торговать можно будет, но чем-то простым. В целом, новость, конечно, не слишком приятная для нас. Но мы относимся с пониманием. Ситуация сложная, но куда деваться», — поделился мнением собеседник.
В магазине пиротехники на Шолохова в ответ на вопрос корреспондента, задали встречный вопрос.
«А давайте спросим у губернатора, какой будет поддержка предпринимателей? Этот вопрос очень актуальный. Подумали о предпринимателях или нет?» — подчеркнули в магазине.
В третьем магазине пиротехники и вовсе не захотели обсуждать эту тему. Услышав вопрос корреспондента, попросту бросили трубку.
Ранее RostovGazeta сообщала, как новость о запрете пиротехники восприняли ростовчане.