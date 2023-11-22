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Ростовские бизнесмены разъяснили, к чему приведет запрет на фейерверки и салюты

«Они подумали о бизнесе?»: предпринимателей возмутил запрет на фейерверки в Ростове

22 ноября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Ростовские бизнесмены разъяснили, к чему приведет запрет на фейерверки и салюты

Продавцы пиротехники возмущены из-за запрета на фейерверки в Ростовской области

Запрет на салюты и фейерверки ввели в Ростовской области до весны. Корреспондент RostovGazeta выяснил, что об этом нововведении думает бизнес, который занимается реализацией пиротехники.

Напомним, что 22 ноября глава региона Василий Голубев объявил о том, что в Ростовской области до весны 2024 года запретят запуск фейерверков и салютов.

Запрет вступит в силу с 1 декабря. Временные ограничения продлятся до марта, если не будет принято другое решение.

Эта информация не слишком порадовала малый бизнес Ростовской области, который занимается реализацией пиротехники. И это очевидно — в преддверии Нового года продавцы пиротехники рассчитывали на хороший доход.

В интернет-магазине пиротехники корреспонденту RostovGazeta сообщили, что пока информация о запрете сырая.

«Для начала надо понять, какой ассортимент позволен к продаже, а что конкретно запрещено. Думаю, что торговать можно будет, но чем-то простым. В целом, новость, конечно, не слишком приятная для нас. Но мы относимся с пониманием. Ситуация сложная, но куда деваться», — поделился мнением собеседник.

Губернатор Голубев объяснил, почему в Ростовской области запретили пиротехнику
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«А давайте спросим у губернатора, какой будет поддержка предпринимателей? Этот вопрос очень актуальный. Подумали о предпринимателях или нет?» — подчеркнули в магазине.«А давайте спросим у губернатора, какой будет поддержка предпринимателей? Этот вопрос очень актуальный. Подумали о предпринимателях или нет?» — подчеркнули в магазине.
«А давайте спросим у губернатора, какой будет поддержка предпринимателей? Этот вопрос очень актуальный. Подумали о предпринимателях или нет?» — подчеркнули в магазине.
Фото: 60.mchs.gov.ru

В магазине пиротехники на Шолохова в ответ на вопрос корреспондента, задали встречный вопрос.

«А давайте спросим у губернатора, какой будет поддержка предпринимателей? Этот вопрос очень актуальный. Подумали о предпринимателях или нет?» — подчеркнули в магазине.

В третьем магазине пиротехники и вовсе не захотели обсуждать эту тему. Услышав вопрос корреспондента, попросту бросили трубку.

Ранее RostovGazeta сообщала, как новость о запрете пиротехники восприняли ростовчане.

«Надоело дергаться»: ростовчане высказались о запрете пиротехники
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