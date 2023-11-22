«Они подумали о бизнесе?»: предпринимателей возмутил запрет на фейерверки в Ростове

«Для начала надо понять, какой ассортимент позволен к продаже, а что конкретно запрещено. Думаю, что торговать можно будет, но чем-то простым. В целом, новость, конечно, не слишком приятная для нас. Но мы относимся с пониманием. Ситуация сложная, но куда деваться», — поделился мнением собеседник.