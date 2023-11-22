Организаторы назвали основную тему III Конгресса молодых ученых

Ожидается, что в текущем году в работе Конгресса молодых ученых примут участие свыше 4,5 тысячи человек, в том числе международных специалистов более чем из 25 стран, таких как Беларусь, Китай, Иран, Куба, Южно-Африканская Республика, Казахстан и другие. Пройдет более 100 различных мероприятий, включая экспертные сессии, круглые столы, лекции и мастер-классы, в которых примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.