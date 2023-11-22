Организаторы назвали основную тему III Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Основной темой конгресса будет «Пространство возможностей и развития».
По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, важнейшей задачей для государства является развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодежь выбирала науку в качестве профессии и стремилась работать на территории своей родной страны. Для достижения национальных целей развития в противостоянии масштабным вызовам необходимо сосредоточиться на взаимодействии государства, предпринимательства, общества и науки, пишет 56orb.ru.
В текущем году участники конгресса будут обсуждать возможности развития национальной науки через сотрудничество с предпринимательством и государством, а также ознакомятся с последними достижениями. На официальном сайте мероприятия конгресс.наука.рф можно ознакомиться с подробной программой Конгресса молодых ученых.
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря мерам поддержки ученых, которые реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина, удалось остановить снижение числа научных кадров. В 2022 году количество исследователей в России увеличилось и составило около 670 тысяч человек. Также, по словам Чернышенко, наблюдается приток молодежи в науку — число ученых моложе 30 лет выросло за год на 1%.
Ожидается, что в текущем году в работе Конгресса молодых ученых примут участие свыше 4,5 тысячи человек, в том числе международных специалистов более чем из 25 стран, таких как Беларусь, Китай, Иран, Куба, Южно-Африканская Республика, Казахстан и другие. Пройдет более 100 различных мероприятий, включая экспертные сессии, круглые столы, лекции и мастер-классы, в которых примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.