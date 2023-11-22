Посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Don24 со ссылкой на очевидцев пишет, что вывели всех посетителей и персонал из заведения в центре города. Оно расположено на улице Большой Садовой, рядом с пересечением с проспектом Ворошиловским.
При этом температура воздуха в Ростове в это время составила около -2 градусов.
Причины проведенной эвакуации пока не раскрываются. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону.