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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Посетителей кафе выгнали на улицу в центре Ростова-на-Дону

Посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону

22 ноября 2023, 07:09
Фото: 1MI
Посетителей кафе выгнали на улицу в центре Ростова-на-Дону

Кафе эвакуировали в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону по неизвестной причине эвакуировали посетителей кафе в центре города, сообщили СМИ.

Don24 со ссылкой на очевидцев пишет, что вывели всех посетителей и персонал из заведения в центре города. Оно расположено на улице Большой Садовой, рядом с пересечением с проспектом Ворошиловским.

При этом температура воздуха в Ростове в это время составила около -2 градусов.

Причины проведенной эвакуации пока не раскрываются. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Ранее в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону.

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