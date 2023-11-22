Путешественник Каррыев назвал плюсы зимнего отдыха в Черногории и Боснии

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Путешественник Сердар Каррыев призвал россиян посетить Черногорию и Боснию и Герцеговину зимой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Там вы найдете комфортные условия и очень доступные цены. В этих странах вас ждут мягкий климат и разнообразные развлечения.
Черногория привлекает граждан РФ своим приятным климатом. На побережье Адриатического моря температура зимой держится на уровне выше нуля, а в горных районах она обычно не поднимается выше 0 градусов. Это позволяет вам насладиться различными видами активного отдыха, включая горные лыжи. Кроме того, Черногория предоставляет удобные условия проживания для российских туристов. Вам не составит труда общаться с местными жителями, так как многие из них владеют русским языком.
Босния и Герцеговина также предлагает мягкий климат зимой. Если вам не нравятся морозы, то вам стоит сюда отправиться. Кроме того, цены в этой стране ниже, чем в Черногории. Это связано с тем, что Босния и Герцеговина еще не полностью вышла из экономического кризиса, вызванного войной в 90-х годах. Здесь вы сможете снять жилье по очень привлекательным ценам. Например, аренда автомобиля обойдется вам всего в 25 евро в день, а апартаменты на месяц можно арендовать за 400 евро без учета коммунальных услуг. В кафе вы сможете попробовать пиццу всего за 10 евро, а кофе — за около 2 евро.
Перелеты в Черногорию и Боснию и Герцеговину осуществляются через Турцию или Сербию, так как прямого авиасообщения с Россией нет. Цены на перелеты в осенне-зимний период начинаются от 20-25 тысяч рублей в одну сторону. Виза в эти страны не требуется для российских граждан на период до 30 дней. Если вы хотите провести больше времени здесь, можно сделать визаран и пробыть еще 30 дней.