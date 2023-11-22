Путешественник Каррыев назвал плюсы зимнего отдыха в Черногории и Боснии

Босния и Герцеговина также предлагает мягкий климат зимой. Если вам не нравятся морозы, то вам стоит сюда отправиться. Кроме того, цены в этой стране ниже, чем в Черногории. Это связано с тем, что Босния и Герцеговина еще не полностью вышла из экономического кризиса, вызванного войной в 90-х годах. Здесь вы сможете снять жилье по очень привлекательным ценам. Например, аренда автомобиля обойдется вам всего в 25 евро в день, а апартаменты на месяц можно арендовать за 400 евро без учета коммунальных услуг. В кафе вы сможете попробовать пиццу всего за 10 евро, а кофе — за около 2 евро.