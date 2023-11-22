Путин: На Всемирном фестивале молодежи Россию смогут узнать такой, какая она есть

Президент также отметил, что на сегодняшний день для участия в мероприятии поступило более четверти миллиона заявок от молодых людей из 183 стран мира. Это свидетельствует о большом искреннем интересе к Российской Федерации, ее истории, традициям, ценностям и взглядам на будущее.