Путин: На Всемирном фестивале молодежи Россию смогут узнать такой, какая она есть

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Президент Путин отметил, что это уникальное событие откроет новые возможности для молодых людей со всего мира и поможет им узнать Россию «такой, какая она есть».
Как сообщает издание 56orb.ru, Путин обратился к участникам мероприятия со словами, что молодежь сможет увидеть Россию во всем ее природном, культурном и национальном многообразии. Он подчеркнул, что Российская Федерация богата талантливыми и целеустремленными людьми, которые способны решать самые сложные задачи и достигать высоких результатов во благо своей страны.
Президент также отметил, что на сегодняшний день для участия в мероприятии поступило более четверти миллиона заявок от молодых людей из 183 стран мира. Это свидетельствует о большом искреннем интересе к Российской Федерации, ее истории, традициям, ценностям и взглядам на будущее.
Глава государства назвал Россию страной возможностей, где у молодежи есть огромный потенциал для реализации своих способностей на просторной территории. По его словам, именно молодежь является будущим государства.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина на федеральной территории «Сириус». Региональная программа, в рамках которой участники посетят 30 российских городов, пройдет с 10 по 17 марта. Целью фестиваля является развитие международного молодежного сотрудничества.