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Поменять шины на зимние в Ростове

Росстат подсчитал, сколько стоит «переобуть» авто в Ростове

22 ноября 2023, 03:03
Фото: rostovgazeta.ru
Поменять шины на зимние в Ростове
Опасаясь наступления Дня жестянщика автомобилисты в Ростове потянулись к шиномонтажкам, перед которыми уже выстроились огромные очереди. Используя данные Росстата на сервисе ЕМИСС, RostovGazeta выяснила, какую сумму в среднем отдадут ростовчане за то, чтобы «переобуться» к зиме.

Последние данные о стоимости услуг шиномонтажа, а также цене на автомобильные шины были опубликованы в октябре. В соответствии с ними, чтобы «переобуться» водителям в Ростове придется выложить не меньше 16,5 тысячи рублей. В эту сумму входит покупка комплекта зимних шин и услуги шиномонтажа.

За год стоимость шин даже немного снизилась — примерно на 5% и составила по данным статистики, чуть больше 4 тысяч рублей за одно колесо. Услуги шиномонтажников подорожали на 8,5%, по информации сервиса их стоимость составила в 2023 году — 394 рубля. Но, если рассматривать цены двухгодичной давности, можно заметить что резина стала стоить дороже в среднем от 4 тысяч рублей за комплект, а услуги шиномонтажа подорожали на треть.

Зимние шины в Ростовской областиЗимние шины в Ростовской области
Зимние шины в Ростовской области

Напоминаем, что в статистику попадают усредненные данные по городу и региону, они могут не соответствовать прейскуранту ростовских шиномонтажек.

Так, согласно информации на сервисе объявлений, услуги шиномонтажа в Ростове варьируются от 399 до 1,5 тысячи рублей. Причем за пределами донской столицы «переобуться» будет стоить дешевле.

Напомним, что для утилизации старых покрышек власти Ростова организовали акцию для водителей, которые могут принести отработанные шины. Всего было обустроено три площадки — на территории Пролетарского района на проспекте 40-летия Победы, 73 е, в Ворошиловском районе — на проспекте Королева, 1 д, и в Советском районе — на улице Проселочной, 9 а. Принимать старую резину по указанным адресам будут 25 ноября с 10.00 до 15.00 мск.

Ранее Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области.

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