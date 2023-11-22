Росстат подсчитал, сколько стоит «переобуть» авто в Ростове

За год стоимость шин даже немного снизилась — примерно на 5% и составила по данным статистики, чуть больше 4 тысяч рублей за одно колесо. Услуги шиномонтажников подорожали на 8,5%, по информации сервиса их стоимость составила в 2023 году — 394 рубля. Но, если рассматривать цены двухгодичной давности, можно заметить что резина стала стоить дороже в среднем от 4 тысяч рублей за комплект, а услуги шиномонтажа подорожали на треть.