Ростовчан оставили без салюта на Новый год и повысили им стоимость проезда

В 2017 году Борисенко не поделил сферы влияния с Ильей Пятибратовым. Он являлся братом ростовского экс-депутата Петра Пятибратова. Борисенко организовал убийство оппонента и получил за это 16 лет тюрьмы. Не так давно бизнесмен вышел на свободу по амнистии.