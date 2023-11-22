Ростовчан оставили без салюта на Новый год и повысили им стоимость проезда

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе вводится запрет на запуск фейерверков. Он будет действовать три месяца — с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года.
Тема запуска пиротехники являлась дискуссионной с начала СВО. Жителей региона пугал грохот салютов, напоминающий работу ПВО. Производители и продавцы фейерверков при этом упирали на убытки, которые может понести их бизнес в случае подобного запрета.
Однако в конечном итоге власти встали на сторону местных жителей. Связано это, вероятно, с участившимися случаями работы ПВО в Ростовской области.
Администрация Ростова объявила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города с 25 ноября.
Теперь за пользованием автобусом горожанам придется отдать 39 рублей наличными и 36 рублей при оплате картой. Выгодней всего будет расплатиться транспортной картой, по ней проезд обойдется в 34 рубля.
Такую же сумму, вне зависимости от способа оплаты, теперь придется отдать за пользование троллейбусом или трамваем.
Скидки на проезд для льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров, сохранятся и составят 50% от стоимости проезда.
Минувшим вечером в Ростовской области нашли тело бизнесмена Владимира Борисенко. Известного криминального авторитета расстреляли прямо посреди улицы.
В Следственном комитете через несколько часов сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело. СМИ пишут, что стрельба велась из машины. Момент расправы над Борисенко увидел случайный свидетель. Он дал полиции свои показания.
Киллер, по предварительной информации, был одет в черную куртку с капюшоном, также у него был черный рюкзак с белыми вставками.
В 2017 году Борисенко не поделил сферы влияния с Ильей Пятибратовым. Он являлся братом ростовского экс-депутата Петра Пятибратова. Борисенко организовал убийство оппонента и получил за это 16 лет тюрьмы. Не так давно бизнесмен вышел на свободу по амнистии.