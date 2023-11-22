Ростовские ученые нашли способ борьбы с сосульками

Ученые в Ростове-на-Дону разработали специальную систему для борьбы с образованием опасных сосулек на крышах зданий при помощи вибрационной системы, состоящей из набора небольших моторов, размером со спичечный коробок. Моторчики устанавливают на тонкий металлический карниз, размещая их на расстоянии около одного метра друг от друга. Также на крышу устанавливают дополнительный козырек.