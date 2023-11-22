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Ростовские ученые нашли способ борьбы с сосульками

Ростовские ученые нашли способ борьбы с сосульками

22 ноября 2023, 05:53
Фото: 1MI
Ростовские ученые нашли способ борьбы с сосульками

Ученые из Ростова разработали систему для борьбы с сосульками на крышах домов

Ученые Южного федерального университета разработали систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов, состоящую из набора маленьких моторов, пишут «Известия».

Ученые в Ростове-на-Дону разработали специальную систему для борьбы с образованием опасных сосулек на крышах зданий при помощи вибрационной системы, состоящей из набора небольших моторов, размером со спичечный коробок. Моторчики устанавливают на тонкий металлический карниз, размещая их на расстоянии около одного метра друг от друга. Также на крышу устанавливают дополнительный козырек.

Системой можно управлять дистанционно. При включении моторы начинают вибрировать, что препятствует равномерному стеканию воды с крыши и образованию опасных сосулек. Время работы системы составляет 1-1,5 часа.

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Главное преимущество изобретения заключается в его экономичности. Например, для работы десяти моторов требуется всего 0,003 кВт·ч, что куда меньше, чем потребляет обычная лампочка.

Ранее ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море.

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