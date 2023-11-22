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Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ

Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ

22 ноября 2023, 12:50
Фото: President.gov.ua/cc by 4.0
Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ

Ростовский депутат Бородай рассказал, какие наемники воюют за ВСУ

За Украину под видом наемников воюют подразделения западных армий, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Он рассказал News.ру, что российским войскам приходится сталкиваться с подразделениями иностранных военных. Это становится понятно по их подготовке и оснащенности.

«Приходится сталкиваться с очень профессиональными группами „бритишей“, или американцев, или немцев. Понятно, что они не наемники, а военнослужащие из спецподразделений армий, которые, что называется, тренируются», — заявил Бородай.

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Он добавил, что эти люди сняли с себя шевроны армий и надели любые другие.

Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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