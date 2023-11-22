Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Он рассказал News.ру, что российским войскам приходится сталкиваться с подразделениями иностранных военных. Это становится понятно по их подготовке и оснащенности.
«Приходится сталкиваться с очень профессиональными группами „бритишей“, или американцев, или немцев. Понятно, что они не наемники, а военнослужащие из спецподразделений армий, которые, что называется, тренируются», — заявил Бородай.
Он добавил, что эти люди сняли с себя шевроны армий и надели любые другие.
Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.