Сбежавший из-за беспилотников Норманн заплатит ФК «Ростов» два миллиона евро

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Футбольный трибунал ФИФА рассмотрел дело о досрочном расторжении контракта между ФК «Ростов» и игроком Матиасом Норманном. Футболист разорвал договор с клубом в августе, после атак украинских беспилотников на Москву. Тогда же он уехал из России.
«Ростов» посчитал расторжение контракта безосновательным и обратился в суд. Тот встал на сторону клуба. Telegram-канал «Мутко против» пишет, что Норманна обязали заплатить «Ростову» более двух миллионов евро.
К слову, солидарную ответственность за данную выплату несет футбольный клуб «Аль-Раед».
Напомним, судится с Норманном собирается и футбольный клуб «Динамо». Туда он перешел из «Ростова» на правах аренды.