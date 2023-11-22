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Published Сегодня, 15:50

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Бывший футболист "Ростова" Матиас Норманн должен заплатить клубу два миллиона рублей за безосновательное расторжение договора

Сбежавший из-за беспилотников Норманн заплатит ФК «Ростов» два миллиона евро

22 ноября 2023, 15:50
Фото: ФК "Ростов"
Бывший футболист "Ростова" Матиас Норманн должен заплатить клубу два миллиона рублей за безосновательное расторжение договора
Бывший футболист «Ростова» Матиас Норманн должен заплатить клубу два миллиона рублей за безосновательное расторжение договора, пишут спортивные медиа.

Футбольный трибунал ФИФА рассмотрел дело о досрочном расторжении контракта между ФК «Ростов» и игроком Матиасом Норманном. Футболист разорвал договор с клубом в августе, после атак украинских беспилотников на Москву. Тогда же он уехал из России.

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«Ростов» посчитал расторжение контракта безосновательным и обратился в суд. Тот встал на сторону клуба. Telegram-канал «Мутко против» пишет, что Норманна обязали заплатить «Ростову» более двух миллионов евро.

К слову, солидарную ответственность за данную выплату несет футбольный клуб «Аль-Раед».

Напомним, судится с Норманном собирается и футбольный клуб «Динамо». Туда он перешел из «Ростова» на правах аренды.

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