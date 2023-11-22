Сбежавший из-за беспилотников Норманн заплатит ФК «Ростов» два миллиона евро

Футбольный трибунал ФИФА рассмотрел дело о досрочном расторжении контракта между ФК «Ростов» и игроком Матиасом Норманном. Футболист разорвал договор с клубом в августе, после атак украинских беспилотников на Москву. Тогда же он уехал из России.