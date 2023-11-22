Снегоуборочная техника начала круглосуточное дежурство в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Техника для уборки снега заступила на круглосуточное дежурство в Ростовской области. На зимний график работы перешли все предприятия, которые отвечают за состояние дорог в регионе. О том, как убирается снег, они обязаны докладывать в министерство транспорта Ростовской области.
«Погодные условия могут измениться буквально на глазах, и наша задача заключается в том, чтобы обеспечить работоспособность основных объектов региональной дорожной сети», — заявил в правительстве региона министр транспорта Владимир Окунев.
Напомним, по информации МЧС, метель накроет Ростовскую область 23 и 24 ноября.