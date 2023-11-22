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Снегоуборочная техника в Ростовской области заступила на круглосуточное дежурство

Снегоуборочная техника начала круглосуточное дежурство в Ростовской области

22 ноября 2023, 15:29
Фото: 1MI
Снегоуборочная техника в Ростовской области заступила на круглосуточное дежурство
Снегоуборочная техника в Ростовской области заступила на круглосуточное дежурство, сообщил министр транспорта региона Владимир Окунев.

Техника для уборки снега заступила на круглосуточное дежурство в Ростовской области. На зимний график работы перешли все предприятия, которые отвечают за состояние дорог в регионе. О том, как убирается снег, они обязаны докладывать в министерство транспорта Ростовской области.

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«Погодные условия могут измениться буквально на глазах, и наша задача заключается в том, чтобы обеспечить работоспособность основных объектов региональной дорожной сети», — заявил в правительстве региона министр транспорта Владимир Окунев.

Напомним, по информации МЧС, метель накроет Ростовскую область 23 и 24 ноября.

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