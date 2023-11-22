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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону

Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону

22 ноября 2023, 08:37
Фото: rostov-gorod.ru
Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону

Проезд в Ростове подорожает сразу на 7 рублей

В Ростове-на-Дону стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 25 ноября, сообщили в городской администрации.

Если оплачивать транспортной картой, то придется заплатить 34 рубля за поездку. При безналичном расчете банковской картой будет дороже — 36 рублей.

Но самым затратным вариантом окажется оплата наличными — 39 рублей. Добавим, что в троллейбусах и трамваях сделают единый тариф — 34 рубля.

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Что касается льгот, то их сохранят для пенсионеров и учащихся школ. Они будут платить 50% от стоимости поездки.

В данный момент стоимость проезда по карте составляет 30 рублей, наличными — 32 рубля.

Ранее проезд на маршрутке из Азова в Ростов подорожал до 180 рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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