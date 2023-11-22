Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Если оплачивать транспортной картой, то придется заплатить 34 рубля за поездку. При безналичном расчете банковской картой будет дороже — 36 рублей.
Но самым затратным вариантом окажется оплата наличными — 39 рублей. Добавим, что в троллейбусах и трамваях сделают единый тариф — 34 рубля.
Что касается льгот, то их сохранят для пенсионеров и учащихся школ. Они будут платить 50% от стоимости поездки.
В данный момент стоимость проезда по карте составляет 30 рублей, наличными — 32 рубля.
Ранее проезд на маршрутке из Азова в Ростов подорожал до 180 рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.