Стало известно, как выглядел убийца криминального авторитета в Белой Калитве

Ранее Telegram-каналы писали, что Борисенко осудили на 16 лет за убийство в 2017 году Ильи Пятибратова, брата кандидата в губернаторы. Но осужденного амнистировали, поэтому он вернулся в Белую Калитву, где на него совершили вооруженное нападение.