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Стало известно, как выглядел убийца криминального авторитета в Белой Калитве

Стало известно, как выглядел убийца криминального авторитета в Белой Калитве

22 ноября 2023, 07:45
Фото: Midjourney
Стало известно, как выглядел убийца криминального авторитета в Белой Калитве
В Ростовской области появилась ориентировка на мужчину, который застрелил 58-летнего Владимира Борисенко, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ранее Telegram-каналы писали, что Борисенко осудили на 16 лет за убийство в 2017 году Ильи Пятибратова, брата кандидата в губернаторы. Но осужденного амнистировали, поэтому он вернулся в Белую Калитву, где на него совершили вооруженное нападение.

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«Предварительно, стрельба велась из машины около шести вечера. Через 10 минут полиция была на месте — опросила свидетеля преступления. Сейчас ищут мужчину, одетого в черную куртку с капюшоном на голове», — пишет канал.

Отмечается, что у киллера был черный рюкзак с белыми вставками. Но официальной информации об этом не поступало.

До этого Donnews сообщал, что Борисенко мог быть криминальным авторитетом в 90-х.

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