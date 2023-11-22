Стало известно, как выглядел убийца криминального авторитета в Белой Калитве

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Ранее Telegram-каналы писали, что Борисенко осудили на 16 лет за убийство в 2017 году Ильи Пятибратова, брата кандидата в губернаторы. Но осужденного амнистировали, поэтому он вернулся в Белую Калитву, где на него совершили вооруженное нападение.
«Предварительно, стрельба велась из машины около шести вечера. Через 10 минут полиция была на месте — опросила свидетеля преступления. Сейчас ищут мужчину, одетого в черную куртку с капюшоном на голове», — пишет канал.
Отмечается, что у киллера был черный рюкзак с белыми вставками. Но официальной информации об этом не поступало.
До этого Donnews сообщал, что Борисенко мог быть криминальным авторитетом в 90-х.