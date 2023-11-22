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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:02

Стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом

Стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом

22 ноября 2023, 17:01
Фото: Midjourney
Стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом
Железнодорожное сообщение между Ростовской областью и новыми регионами смогут полностью восстановить лишь после окончания боевых действий, заявил депутат Госдумы Виктор Дерябкин.

Депутат Виктор Дерябкин заявил «РБК Ростов», что возобновить железнодорожное сообщение между Ростовской области и новыми регионами получится только после окончания СВО. Когда боевые действия прекратятся, власти смогут приступить к восстановлению железных дорог в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

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Также Дерябкин вспомнил о строящейся железной дороге из Ростовской области в Крым. Она пройдет через новые территории.

«Строительство началось, оно займет несколько лет. Еще один проект — железная дорога со стороны Донецка, от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Это позволит обезопасить движение поездов от обстрелов противника», — приводят слова депутата СМИ.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что ничего не знает о строительстве железной дороги из Ростовской области в Крым.

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