Стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом

«Строительство началось, оно займет несколько лет. Еще один проект — железная дорога со стороны Донецка, от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Это позволит обезопасить движение поездов от обстрелов противника», — приводят слова депутата СМИ.