Стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Депутат Виктор Дерябкин заявил «РБК Ростов», что возобновить железнодорожное сообщение между Ростовской области и новыми регионами получится только после окончания СВО. Когда боевые действия прекратятся, власти смогут приступить к восстановлению железных дорог в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
Также Дерябкин вспомнил о строящейся железной дороге из Ростовской области в Крым. Она пройдет через новые территории.
«Строительство началось, оно займет несколько лет. Еще один проект — железная дорога со стороны Донецка, от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Это позволит обезопасить движение поездов от обстрелов противника», — приводят слова депутата СМИ.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что ничего не знает о строительстве железной дороги из Ростовской области в Крым.