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Стало известно, кто установил в Ростове скандальный бюст Врангелю

Стало известно, кто установил в Ростове скандальный бюст Врангелю

22 ноября 2023, 13:47
Фото: Ростов Главный
Стало известно, кто установил в Ростове скандальный бюст Врангелю
Деньги на возведение памятника Петру Врангелю в Ростове собирали с помощью пожертвований, рассказала исполнительный секретарь Русского просветительского общества (РПО) Елена Семенова.

«Дон 24» сообщил, что скандальный бюст лидеру Белогвардейского движения и военачальнику Первой мировой войны в Ростове установило Русское просветительское общество. Там СМИ рассказали, что деньги на памятник собрали с помощью пожертвований.

Представитель организации Елена Семенова пояснила, что установить бюст рядом с кадетским корпусом на Казахской решили, потому что Врангель был одним из учредителей этого учебного заведения в Ростове в 1920 году. Тогда он был главнокомандующим войсками юга России.

«Стоимость работ по формовке, отливке, покупке материалов, постамента и работы скульптора составила 500 тысяч рублей. Начальную сумму в размере 50 тысяч рублей наше общество выделило из своих средств — в рамках ежегодного Воронцовского гранта», — заявила Елена Семенова.

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Там добавили, что памятник Врангелю установили как полководцу Первой мировой войны. Также бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны». А потому в РПО не поняли реакции ростовских коммунистов.

«Неприглядные игрища вокруг бюста Врангеля — это разжигание деструктивными силами политической розни на пустом месте», — полагает Семенова.

Напомним, несколько дней назад памятник Врангелю закрыли черным каркасом в Ростове. Этому предшествовали пикеты и возмущения ростовских коммунистов.

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