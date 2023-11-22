Стало известно, кто установил в Ростове скандальный бюст Врангелю

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
«Дон 24» сообщил, что скандальный бюст лидеру Белогвардейского движения и военачальнику Первой мировой войны в Ростове установило Русское просветительское общество. Там СМИ рассказали, что деньги на памятник собрали с помощью пожертвований.
Представитель организации Елена Семенова пояснила, что установить бюст рядом с кадетским корпусом на Казахской решили, потому что Врангель был одним из учредителей этого учебного заведения в Ростове в 1920 году. Тогда он был главнокомандующим войсками юга России.
«Стоимость работ по формовке, отливке, покупке материалов, постамента и работы скульптора составила 500 тысяч рублей. Начальную сумму в размере 50 тысяч рублей наше общество выделило из своих средств — в рамках ежегодного Воронцовского гранта», — заявила Елена Семенова.
Там добавили, что памятник Врангелю установили как полководцу Первой мировой войны. Также бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны». А потому в РПО не поняли реакции ростовских коммунистов.
«Неприглядные игрища вокруг бюста Врангеля — это разжигание деструктивными силами политической розни на пустом месте», — полагает Семенова.
Напомним, несколько дней назад памятник Врангелю закрыли черным каркасом в Ростове. Этому предшествовали пикеты и возмущения ростовских коммунистов.