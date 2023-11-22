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Toyota Motor принимает меры по отзыву 580 тысяч автомобилей

Toyota Motor принимает меры по отзыву 580 тысяч автомобилей

22 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI
«Тойота» отзывает более полумиллиона автомобилей из-за неисправности тормозов, так как на педалях неправильно затянуты болты, что может привести к несрабатыванию тормозов и нарушениям работы топливных насосов.

Из-за возможной проблемы с тормозной системой, японский автопроизводитель Toyota Motor решил отозвать около 580 тысяч своих автомобилей.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», причиной этой меры стало неправильное затягивание болтов на педалях, что может привести к неправильной работе тормозов. Пока не поступило никаких сообщений об инцидентах, связанных с данной неисправностью. В начале ноября компания уже провела отзыв 328 тысяч автомобилей из-за проблем с топливными насосами, поставляемыми компанией Denso.

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