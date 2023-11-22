Toyota Motor принимает меры по отзыву 580 тысяч автомобилей

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», причиной этой меры стало неправильное затягивание болтов на педалях, что может привести к неправильной работе тормозов. Пока не поступило никаких сообщений об инцидентах, связанных с данной неисправностью. В начале ноября компания уже провела отзыв 328 тысяч автомобилей из-за проблем с топливными насосами, поставляемыми компанией Denso.