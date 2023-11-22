Центр для одаренных детей откроют в УТЦ «Восток» на Сахалине в 2024 году

«Мы хотим синхронизировать развитие нового кампуса „СахалинTech“ с тем, что будет происходить в центре для талантливых детей. Одно из направлений связано с информационными технологиями, в том числе с применением искусственного интеллекта в разных сферах: в управлении регионом, управлении данными. Другое направление — инженерная подготовка. Она включает в себя строительство, нефтегазовую отрасль, новую энергетику, водородный комплекс. В ближайшее время у нас появится полигон по водородным технологиям, поэтому специалисты высокого уровня будут работать и с ребятами в УТЦ „Восток“. Третье направление — аквабиотехнологии, что крайне важно для развития рыбопереработки, рыборазведения. Отмечу, что не только наши преподаватели будут сюда приезжать, но и ребята будут заниматься в наших лабораториях. Также работаем над тем, чтобы в рамках обучения появилась своего рода практика на предприятиях потенциальных работодателей», — рассказал и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.