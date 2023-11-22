Тысячи ростовчан остались без света и тепла из-за ЧП при строительстве Западной хорды

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По его словам, во время земляных работ компания «Т-Транс» на улице Доватора повредила электрокабель. От него электричество поступало в несколько домов на улицах Стабильная, Коблова и Волнистая.
«Без света, отопления и водоснабжения остались тысячи жителей. Городская администрация обратилась в прокуратуру по данному факту», — сообщил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что восстановление кабеля оплатит компания, повредившая его. В данный момент проводятся ремонтные работы, которые могут занять около шести часов.
«Дал поручение ГО и ЧС города на время проведения ремонтных работ подключить генератор и подать электричество в дома по временной схеме», — уточнил глава администрации.
Ранее ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий.