В Белой Калитве открылся первый офис Альфа-Банка

«Пока другие кредитные организации ориентируются на развитие онлайн-каналов и работают в формате онлайн, мы открываем офисы, потому что понимаем, что людям важно живое общение, — рассказал Антон Бутенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области. — Мы уверены, что наши клиенты будут чувствовать себя здесь, как дома, а профессиональные менеджеры банка будут помогать им решать любые финансовые вопросы».