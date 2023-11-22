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В Белой Калитве открылся первый офис Альфа-Банка

В Белой Калитве открылся первый офис Альфа-Банка

22 ноября 2023, 11:47
Фото: пресс-служба АО "Альфа-Банк"
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Альфа-Банк расширяет свое присутствие в Ростовской области, открывая современные отделения в областных городах. Новый офис Альфа-Банка появился в центре города Белая Калитва на улице Энгельса, д. 382.

Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должен выглядеть банк. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе.

Теперь белокалитвенцы смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении можно оформить бесплатную Альфа-Карту с супер- кэшбэком, популярную кредитную карту с бесплатным обслуживанием, а также для населения доступны выгодные ставки по кредитам, привлекательные ставки по вкладам и накопительным счетам.

«Пока другие кредитные организации ориентируются на развитие онлайн-каналов и работают в формате онлайн, мы открываем офисы, потому что понимаем, что людям важно живое общение, — рассказал Антон Бутенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области. — Мы уверены, что наши клиенты будут чувствовать себя здесь, как дома, а профессиональные менеджеры банка будут помогать им решать любые финансовые вопросы».

Адрес офиса: улица Энгельса, д. 382.

время работы: пн. — пт.: 9:00 — 18:00, сб. — вс.: выходной.

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