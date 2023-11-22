В Белой Калитве открылся первый офис Альфа-Банка

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должен выглядеть банк. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе.
Теперь белокалитвенцы смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении можно оформить бесплатную Альфа-Карту с супер- кэшбэком, популярную кредитную карту с бесплатным обслуживанием, а также для населения доступны выгодные ставки по кредитам, привлекательные ставки по вкладам и накопительным счетам.
«Пока другие кредитные организации ориентируются на развитие онлайн-каналов и работают в формате онлайн, мы открываем офисы, потому что понимаем, что людям важно живое общение, — рассказал Антон Бутенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области. — Мы уверены, что наши клиенты будут чувствовать себя здесь, как дома, а профессиональные менеджеры банка будут помогать им решать любые финансовые вопросы».
Адрес офиса: улица Энгельса, д. 382.
время работы: пн. — пт.: 9:00 — 18:00, сб. — вс.: выходной.
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от «16» января 2015 г