В Ростове прогнозируют заморозки до -6 градусов и мокрый снег с 22 ноября

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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В среду, 22 ноября, синоптики сообщили, что жителей Ростова-на-Дону ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега, а дороги покроет гололед. Дневная температура не поднимется выше нуля градусов.
Однако уже в ночь на 23 ноября в городе станет значительно холоднее. Ночью ударят шестиградусные морозы, из-за которых обильные осадки временно прекратятся, а днем температура будет колебаться от -2 до -4 градусов.
В пятницу, 24 ноября, произойдет очередной скачок температуры. После небольших осадков в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется с -5 до +8 градусов, а скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду.
Ранее дончанам рассказали, когда в Ростовской области начнется сезон дождей.