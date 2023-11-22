rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Ростове прогнозируют заморозки до -6 градусов и мокрый снег с 22 ноября

В Ростове прогнозируют заморозки до -6 градусов и мокрый снег с 22 ноября

22 ноября 2023, 06:45
Фото: 1MI
В Ростове прогнозируют заморозки до -6 градусов и мокрый снег с 22 ноября
В Ростове-на-Дону ожидают заморозки до -6°C, дождь и мокрый снег, об этом сообщили сотрудники ростовского гидрометцентра.

В среду, 22 ноября, синоптики сообщили, что жителей Ростова-на-Дону ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега, а дороги покроет гололед. Дневная температура не поднимется выше нуля градусов.

Однако уже в ночь на 23 ноября в городе станет значительно холоднее. Ночью ударят шестиградусные морозы, из-за которых обильные осадки временно прекратятся, а днем температура будет колебаться от -2 до -4 градусов.

Первый снег пошел в Ростове-на-Дону в ночь на 21 ноября
Узнать подробнее

В пятницу, 24 ноября, произойдет очередной скачок температуры. После небольших осадков в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется с -5 до +8 градусов, а скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду.

Ранее дончанам рассказали, когда в Ростовской области начнется сезон дождей.

Читайте также:
В Ростовской области ударят 10-градусные морозы с 21 ноябряДождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Ростове с 20 ноябряБудет очень холодно: Ростовскую область начнет засыпать снегом в ноябре
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Гололед#Снег и гололед#Ростов#Дождь#Заморозки#Происшествия
Подпишитесь
Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области
Сегодня, 06:55
Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса
Сегодня, 07:35
Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге
Сегодня, 07:32
Посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:09
«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко
Сегодня, 06:46