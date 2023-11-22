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Updated Сегодня, 10:36

В Ростовской области объявили о росте объемов производства оборонных заводов

В Ростовской области объявили о росте объемов производства оборонных заводов

22 ноября 2023, 10:34
Фото: mil.ru
В Ростовской области объявили о росте объемов производства оборонных заводов
В Ростовской области объем отгруженной продукции оборонно-промышленного комплекса вырос в 1,5 раза с начала 2023 года, об этом объявил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.
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Санкции

В среду, 22 ноября, во время отчета о состоянии промышленности в Ростовской области за три квартала 2023 года глава донского Минпрома Андрей Савельев объявил, что объемы отгруженной продукции оборонно-промышленного комплекса увеличились в 1,5 раза.

По мнению чиновника, в настоящий момент региону необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятий ОПК, поскольку они увеличивают объемы производства в рамках оборонного заказа. В первую очередь это касается выпуска самолетов и вертолетов, спецхимии, средств защиты и радиоэлектронных изделий.

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«Промышленные предприятия производят востребованную конкурентоспособную продукцию, которая, несмотря на санкционную политику, пользуется высоким спросом не только на внутреннем рынке, но и на за рубежом», — заявил министр промышленности.

Ранее власти Ростовской области поделились планами по развитию беспилотных авиационных систем.

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