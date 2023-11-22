В Ростовской области объявили о росте объемов производства оборонных заводов

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В среду, 22 ноября, во время отчета о состоянии промышленности в Ростовской области за три квартала 2023 года глава донского Минпрома Андрей Савельев объявил, что объемы отгруженной продукции оборонно-промышленного комплекса увеличились в 1,5 раза.
По мнению чиновника, в настоящий момент региону необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятий ОПК, поскольку они увеличивают объемы производства в рамках оборонного заказа. В первую очередь это касается выпуска самолетов и вертолетов, спецхимии, средств защиты и радиоэлектронных изделий.
«Промышленные предприятия производят востребованную конкурентоспособную продукцию, которая, несмотря на санкционную политику, пользуется высоким спросом не только на внутреннем рынке, но и на за рубежом», — заявил министр промышленности.
Ранее власти Ростовской области поделились планами по развитию беспилотных авиационных систем.