В Ростовской области объявили о росте объемов производства оборонных заводов

В среду, 22 ноября, во время отчета о состоянии промышленности в Ростовской области за три квартала 2023 года глава донского Минпрома Андрей Савельев объявил, что объемы отгруженной продукции оборонно-промышленного комплекса увеличились в 1,5 раза.