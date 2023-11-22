В Ростовской области рассказали, когда начнется сезон дождей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В среду, 22 числа, температура воздуха составит ноль градусов, ожидаются снег с дождем. Ночью снегопад продолжится и похолодает до минус пяти градусов.
В четверг днем прогнозируют облачную погоду с температурой минус два градуса, после чего начнется потепление. В пятницу начнутся дожди, а воздух прогреется до девяти градусов.
Такие же погодные условия ожидаются и в субботу, а в воскресенье потеплеет до 12 градусов, но осадки сохранятся. В начале следующей недели снова пройдут дожди, а столбики термометров покажут три градуса.
Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.