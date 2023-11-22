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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Сезон дождей начнется в Ростовской области с 24 ноября

В Ростовской области рассказали, когда начнется сезон дождей

22 ноября 2023, 05:25
Фото: 1MI

Сезон дождей начнется в Ростовской области с 24 ноября

В Ростовской области с 24 ноября в течение нескольких дней будут идти дожди, сообщает Гидрометцентр.

В среду, 22 числа, температура воздуха составит ноль градусов, ожидаются снег с дождем. Ночью снегопад продолжится и похолодает до минус пяти градусов.

В четверг днем прогнозируют облачную погоду с температурой минус два градуса, после чего начнется потепление. В пятницу начнутся дожди, а воздух прогреется до девяти градусов.

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Такие же погодные условия ожидаются и в субботу, а в воскресенье потеплеет до 12 градусов, но осадки сохранятся. В начале следующей недели снова пройдут дожди, а столбики термометров покажут три градуса.

Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Спасатели#Снег#Осадки#Дожди#Гидрометцентр#Температура#Потепление
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