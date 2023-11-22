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В Ростовской области обнаружили и обезвредили 384 опасных взрывных устройства времен ВОВ

В Ростовской области с начала года нашли почти 384 взрывоопасных предмета

22 ноября 2023, 13:22
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области обнаружили и обезвредили 384 опасных взрывных устройства времен ВОВ
В Ростовской области обнаружили и обезвредили 384 опасных взрывных устройства времен ВОВ, рассказали в правительстве региона.

С начала года в Ростовской области нашли и обезвредили 384 взрывоопасных предмета времен ВОВ. Большая их часть была обнаружена поисковиками в Ростове, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

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На этих территориях в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Они продолжались с октября 1941 года по август 1943 года.

«По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет», — отмечают в правительстве Ростовской области.

Ранее опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове.

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