В Ростовской области с начала года нашли почти 384 взрывоопасных предмета

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
С начала года в Ростовской области нашли и обезвредили 384 взрывоопасных предмета времен ВОВ. Большая их часть была обнаружена поисковиками в Ростове, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
На этих территориях в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Они продолжались с октября 1941 года по август 1943 года.
«По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет», — отмечают в правительстве Ростовской области.
Ранее опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове.