В Ростовской области с начала года нашли почти 384 взрывоопасных предмета

С начала года в Ростовской области нашли и обезвредили 384 взрывоопасных предмета времен ВОВ. Большая их часть была обнаружена поисковиками в Ростове, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.