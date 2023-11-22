В Сети всплыли откровенные снимки ростовской блогерши Вали Карнавал

В понедельник, 20 ноября, тиктокерша и видеоблогер Валя Карнавал опубликовала снимки с тематической фотосессии, подготовленной к ее дню рождения. На снимках девушка эффектно позирует в розовом бикини в цветочек и короне под осуждающими взглядами своих «соперниц» по конкурсу, демонстрируя достоинства своей фигуры.