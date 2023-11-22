В Сети всплыли откровенные снимки ростовской блогерши Вали Карнавал

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В понедельник, 20 ноября, тиктокерша и видеоблогер Валя Карнавал опубликовала снимки с тематической фотосессии, подготовленной к ее дню рождения. На снимках девушка эффектно позирует в розовом бикини в цветочек и короне под осуждающими взглядами своих «соперниц» по конкурсу, демонстрируя достоинства своей фигуры.
Однако подписчики Вали неожиданно оказались против откровенного контента, обратив внимание блогера на то, что ее основной аудиторией являются дети.
«Слишком откровенное фото», «Ничего себе[прим. редакции — комментарий изменен из соображений цензуры] детский контент подъехал», «К чему эта пошлость?», «Ты чуть-чуть платформу перепутала», — заметили подписчики ростовчанки.
Ранее Вале Карнавал сделали предложение в день рождения.