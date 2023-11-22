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В Сети всплыли откровенные снимки ростовской блогерши Вали Карнавал

В Сети всплыли откровенные снимки ростовской блогерши Вали Карнавал

22 ноября 2023, 06:56
Фото: ТГ karnaval_tv
В Сети всплыли откровенные снимки ростовской блогерши Вали Карнавал
Ростовчанка Валя Карнавал опубликовала откровенную фотосессию в купальнике, примерив на себя роль участницы конкурса красоты, снимки появились в личном аккаунте дончанки.

В понедельник, 20 ноября, тиктокерша и видеоблогер Валя Карнавал опубликовала снимки с тематической фотосессии, подготовленной к ее дню рождения. На снимках девушка эффектно позирует в розовом бикини в цветочек и короне под осуждающими взглядами своих «соперниц» по конкурсу, демонстрируя достоинства своей фигуры.

Однако подписчики Вали неожиданно оказались против откровенного контента, обратив внимание блогера на то, что ее основной аудиторией являются дети.

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На снимках девушка эффектно позирует в розовом бикини в цветочек и короне под осуждающими взглядами своих «соперниц» по конкурсу, демонстрируя достоинства своей фигуры.На снимках девушка эффектно позирует в розовом бикини в цветочек и короне под осуждающими взглядами своих «соперниц» по конкурсу, демонстрируя достоинства своей фигуры.
На снимках девушка эффектно позирует в розовом бикини в цветочек и короне под осуждающими взглядами своих «соперниц» по конкурсу, демонстрируя достоинства своей фигуры.
Фото: ТГ karnaval_tv

«Слишком откровенное фото», «Ничего себе[прим. редакции — комментарий изменен из соображений цензуры] детский контент подъехал», «К чему эта пошлость?», «Ты чуть-чуть платформу перепутала», — заметили подписчики ростовчанки.

Ранее Вале Карнавал сделали предложение в день рождения.

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