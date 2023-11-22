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В зону СВО передали беспилотники, собранные в Ростовской области

В зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области

22 ноября 2023, 11:53
Фото: mil.ru
В зону СВО передали беспилотники, собранные в Ростовской области
Ростовская области передала в зону СВО изготовленные в регионе беспилотные авиационные системы, прозвучало на заседании в правительстве региона.
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СВО

В регионе производят беспилотные авиационные системы, которые поставляют для нужд спецоперации. Глава Минпрома региона Андрей Савельев рассказал, что сейчас очень важна бесперебойная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«С учетом потребностей Минобороны эти предприятия увеличивают объемы производства в рамках гособоронзаказа. В том числе это касается авиационной и вертолетной техники», — уточнил министр.

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О том, сколько именно беспилотников передал регион, не раскрывается.

Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, куда целился сбитый в Ростовской области беспилотник. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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