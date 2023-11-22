В зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В регионе производят беспилотные авиационные системы, которые поставляют для нужд спецоперации. Глава Минпрома региона Андрей Савельев рассказал, что сейчас очень важна бесперебойная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«С учетом потребностей Минобороны эти предприятия увеличивают объемы производства в рамках гособоронзаказа. В том числе это касается авиационной и вертолетной техники», — уточнил министр.
О том, сколько именно беспилотников передал регион, не раскрывается.
Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, куда целился сбитый в Ростовской области беспилотник. Материал на эту тему читайте по ссылке.