Фейерверка не будет: в Ростовской области запретили использовать пиротехнику

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Напомним, последние несколько недель жители Ростова-на-Дону жаловались на грохот, вызванный запусков пиротехники на территории города. В условиях участившихся прилетов беспилотников в Ростовской области залпы фейерверков и салютов вызывали у местных жителей тревогу и недовольство, а потому дончане призвали власти запретить использовать салюты на период СВО.
В ответ на это в среду, 22 ноября, губернатор Василий Голубев объявил, что на заседании оперштаба Ростовской области было принято решение запретить использование пиротехники на три месяца.
«Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года», — рассказал губернатор, добавив, что указ будет подписан уже сегодня.