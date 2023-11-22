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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Жители Ростовской области останутся без фейерверков и салютов до 1 марта 2024 года

Фейерверка не будет: в Ростовской области запретили использовать пиротехнику

22 ноября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Жители Ростовской области останутся без фейерверков и салютов до 1 марта 2024 года

В Ростовской области запретили запуск фейерверков до весны 2024 года

В Ростовской области населению запретят запускать фейерверки на три месяца — до 1 марта 2024 года, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Сюжет
СВО

Напомним, последние несколько недель жители Ростова-на-Дону жаловались на грохот, вызванный запусков пиротехники на территории города. В условиях участившихся прилетов беспилотников в Ростовской области залпы фейерверков и салютов вызывали у местных жителей тревогу и недовольство, а потому дончане призвали власти запретить использовать салюты на период СВО.

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В ответ на это в среду, 22 ноября, губернатор Василий Голубев объявил, что на заседании оперштаба Ростовской области было принято решение запретить использование пиротехники на три месяца.

«Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года», — рассказал губернатор, добавив, что указ будет подписан уже сегодня.

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