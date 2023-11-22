Фейерверка не будет: в Ростовской области запретили использовать пиротехнику

Напомним, последние несколько недель жители Ростова-на-Дону жаловались на грохот, вызванный запусков пиротехники на территории города. В условиях участившихся прилетов беспилотников в Ростовской области залпы фейерверков и салютов вызывали у местных жителей тревогу и недовольство, а потому дончане призвали власти запретить использовать салюты на период СВО.