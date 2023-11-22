Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В среду, 22 ноября, власти Ростова напомнили горожанам, что уже с субботы, 25 ноября, в городе вырастут тарифы на проезд пассажиров в общественном транспорте.
Так, согласно последним данным, стоимость проезда при оплате транспортной картой увеличится до 34 рублей, при безналичном расчете пассажирам придется платить по 36 рублей, а при оплате наличными поездка обойдется горожанам в 39 рублей.
При этом проезд в троллейбусах и трамваях вырастет в цене до 34 рублей вне зависимости от способа оплаты.
Власти добавили, что скидки на проезд для льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров, сохранятся и составят 50% от стоимости проезда.
Ранее ростовчане заявили, что недовольны ростом цен на проезд из-за качества пассажироперевозок.