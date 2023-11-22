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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:26

Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября

Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября

22 ноября 2023, 08:23
Фото: Администрация Ростова
Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября

Проезд в Ростове-на-Дону подорожает до 39 рублей с 25 ноября

В Ростове объявили, когда вырастут цены на проезд в общественном транспорте, об этом сообщили на портале администрации города.

В среду, 22 ноября, власти Ростова напомнили горожанам, что уже с субботы, 25 ноября, в городе вырастут тарифы на проезд пассажиров в общественном транспорте.

Так, согласно последним данным, стоимость проезда при оплате транспортной картой увеличится до 34 рублей, при безналичном расчете пассажирам придется платить по 36 рублей, а при оплате наличными поездка обойдется горожанам в 39 рублей.

Власти Ростова объяснили повышение стоимости проезда
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При этом проезд в троллейбусах и трамваях вырастет в цене до 34 рублей вне зависимости от способа оплаты.

Власти добавили, что скидки на проезд для льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров, сохранятся и составят 50% от стоимости проезда.

Ранее ростовчане заявили, что недовольны ростом цен на проезд из-за качества пассажироперевозок.

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