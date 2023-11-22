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Власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию

Власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию

22 ноября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию
В Ростове часть муниципальных теплосетей передадут в концессию АО «Теплокоммунэнерго», об этом стало известно на очередном заседании правительства региона.

Гендиректор АО «Теплокоммунэнерго» Денис Родионов заявил, что компания намерена взять в концессию часть теплосетей Ростова. Соответствующее соглашение планируют заключить в 2024 году.

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Известно, что в концессию передадут 85 участков теплосетей протяженностью шесть километров. «Теплокоммунэнерго» уже обследовала участки и подсчитала примерную стоимость их реконструкции. Из своих средств компания потратит на обновление тепловых сетей 140 миллионов рублей, еще 90 миллионов рублей даст администрация Ростова.

На том же заседании правительства губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал неважной «бумажкой» паспорт готовности к зиме.

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