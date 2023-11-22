Власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию

Известно, что в концессию передадут 85 участков теплосетей протяженностью шесть километров. «Теплокоммунэнерго» уже обследовала участки и подсчитала примерную стоимость их реконструкции. Из своих средств компания потратит на обновление тепловых сетей 140 миллионов рублей, еще 90 миллионов рублей даст администрация Ростова.