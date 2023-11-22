Взрыв прогремел в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По информации издания, утром 22 ноября в доме многодетной семьи из-за взрыва котла начался пожар. Здание находится на улице Переездной, а происшествие случилось на кухне.
«Небольшую комнату охватило огнем. Известно, что жильцов в этой зоне во время инцидента не было», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар.
По информации регионального УМЧС, площадь возгорания составила шесть квадратных метров, ликвидировать его удалось в течение часа. К этим работам привлекли пятерых специалистов, они использовали две единицы техники.
Известно, что медпомощь никому не потребовалась, а причина пожара сейчас устанавливается.
Ранее два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября.