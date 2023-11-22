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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Взрыв произошел в доме многодетной семьи в Ростовской области утром 22 ноября

Взрыв прогремел в Ростовской области

22 ноября 2023, 13:10
Фото: Midjourney

Взрыв произошел в доме многодетной семьи в Ростовской области утром 22 ноября

В селе Самарское Ростовской области произошел взрыв в доме, где живет многодетная семья, сообщает издание Rostov.ру.

По информации издания, утром 22 ноября в доме многодетной семьи из-за взрыва котла начался пожар. Здание находится на улице Переездной, а происшествие случилось на кухне.

«Небольшую комнату охватило огнем. Известно, что жильцов в этой зоне во время инцидента не было», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар.

Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября
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По информации регионального УМЧС, площадь возгорания составила шесть квадратных метров, ликвидировать его удалось в течение часа. К этим работам привлекли пятерых специалистов, они использовали две единицы техники.

Известно, что медпомощь никому не потребовалась, а причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября.

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