Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Каширской, 6 в Ростове. Люди жалуются на то, что замерзают в квартирах из-за еле теплых батарей. Обращение в управляющую компанию, по их словам, не приводит к долгожданному потеплению.
«Нам рассказывают то о необходимости установить какой-то конус, то о том, что ждут разрешение от теплоснабжающей организации на увеличение тепла, то еще что-то. Каждую зиму повторяется одно и тоже. С наступлением холода приходится постоянно жаловаться в управляющую компанию. А они принимают меры очень медленно», — говорят проживающие в доме.
Юрист разъясняет, что при недостаточно теплых батареях в квартире многоэтажного дома, первым делом собственники жилья должны обратиться в управляющую компанию. Это необходимо для того, чтобы выяснить причину отсутствия нормального отопления.
Возможно, причина скрывается внутри жилища. Например, завоздушилась система или возникли проблемы с радиатором. Это зачастую свойственно домам старого жилого фонда. А возможно, произошла какая-то авария. И тогда тепло появится после проведения ремонта.
«Ответ управляющей компании необходимо зафиксировать письменно или устно. А затем, если реакция не удовлетворит, можно обратиться в надзорные органы — прокуратуру и Госжилинспекцию. Они проведут проверку, как исполняется законодательство в этой сфере соответствующими поставщиками услуг», — отмечает Антон Габович.
Также юрист рекомендует обратиться и по телефонам горячей линии. По словам собеседника, такие горячие линии работают при городской администрации и при правительстве региона — в Министерстве ЖКХ.
«Позвонив на горячую линию в перспективе возможно добиться перерасчета размера оплаты за коммунальные услуги, которые были или ненадлежащего качества, или осуществлялись с перерывами», — добавляет собеседник.
Юрист уточняет, что добиться перерасчета можно во внесудебном порядке. Ну, а крайней мерой может стать обращение в суд.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему шесть городов Ростовской области, включая и Ростов, не получили паспорт готовности к зиме.