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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Юрист рассказал, как и куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области

22 ноября 2023, 12:12
Фото: Midjourney
Юрист рассказал, как и куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области
Холодные батареи в многоэтажных домах Ростова после старта отопительного сезона не являются нормой. Юрист Антон Габович рассказал корреспонденту RostovGazeta, как и куда жаловаться на отсутствие тепла.

В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Каширской, 6 в Ростове. Люди жалуются на то, что замерзают в квартирах из-за еле теплых батарей. Обращение в управляющую компанию, по их словам, не приводит к долгожданному потеплению.

«Нам рассказывают то о необходимости установить какой-то конус, то о том, что ждут разрешение от теплоснабжающей организации на увеличение тепла, то еще что-то. Каждую зиму повторяется одно и тоже. С наступлением холода приходится постоянно жаловаться в управляющую компанию. А они принимают меры очень медленно», — говорят проживающие в доме.

Юрист разъясняет, что при недостаточно теплых батареях в квартире многоэтажного дома, первым делом собственники жилья должны обратиться в управляющую компанию. Это необходимо для того, чтобы выяснить причину отсутствия нормального отопления.

Возможно, причина скрывается внутри жилища. Например, завоздушилась система или возникли проблемы с радиатором. Это зачастую свойственно домам старого жилого фонда. А возможно, произошла какая-то авария. И тогда тепло появится после проведения ремонта.

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Также юрист рекомендует обратиться и по телефонам горячей линии. Также юрист рекомендует обратиться и по телефонам горячей линии.
Также юрист рекомендует обратиться и по телефонам горячей линии.
Фото: 1MI

«Ответ управляющей компании необходимо зафиксировать письменно или устно. А затем, если реакция не удовлетворит, можно обратиться в надзорные органы — прокуратуру и Госжилинспекцию. Они проведут проверку, как исполняется законодательство в этой сфере соответствующими поставщиками услуг», — отмечает Антон Габович.

Также юрист рекомендует обратиться и по телефонам горячей линии. По словам собеседника, такие горячие линии работают при городской администрации и при правительстве региона — в Министерстве ЖКХ.

«Позвонив на горячую линию в перспективе возможно добиться перерасчета размера оплаты за коммунальные услуги, которые были или ненадлежащего качества, или осуществлялись с перерывами», — добавляет собеседник.

Юрист уточняет, что добиться перерасчета можно во внесудебном порядке. Ну, а крайней мерой может стать обращение в суд.

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