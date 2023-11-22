Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области

«Нам рассказывают то о необходимости установить какой-то конус, то о том, что ждут разрешение от теплоснабжающей организации на увеличение тепла, то еще что-то. Каждую зиму повторяется одно и тоже. С наступлением холода приходится постоянно жаловаться в управляющую компанию. А они принимают меры очень медленно», — говорят проживающие в доме.