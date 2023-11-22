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Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге

Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге

22 ноября 2023, 07:32
Фото: mil.ru
Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге
В Ростовской области военная прокуратура ЮВО направила иск против оборонного завода «Звезда-Стрела» в Таганроге, сведения об этом появились в картотеке арбитражного суда региона.

В понедельник, 20 ноября, Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от военной прокуратуры Южного военного округа. Ведомство подает иск на сумму более 104,7 миллиона рублей против оборонного завода АО «Звезда-Стрела», расположенного в Таганроге. Причина судебного спора пока не уточняется, поскольку заявление только поступило на рассмотрение.

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Напомним, весной стало известно, что сумма хищений на заводе «Звезда-Стрела» увеличилась почти в 10 раз — с 80 до 700 миллионов рублей. Руководство завода вносило недостоверные сведения в ведомость об изготовлении тактических ракет по оборонному заказу, благодаря чему государство понесло ущерб на сотни миллионов рублей.

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