Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:35
В понедельник, 20 ноября, Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от военной прокуратуры Южного военного округа. Ведомство подает иск на сумму более 104,7 миллиона рублей против оборонного завода АО «Звезда-Стрела», расположенного в Таганроге. Причина судебного спора пока не уточняется, поскольку заявление только поступило на рассмотрение.
Напомним, весной стало известно, что сумма хищений на заводе «Звезда-Стрела» увеличилась почти в 10 раз — с 80 до 700 миллионов рублей. Руководство завода вносило недостоверные сведения в ведомость об изготовлении тактических ракет по оборонному заказу, благодаря чему государство понесло ущерб на сотни миллионов рублей.