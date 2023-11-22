Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге

Напомним, весной стало известно, что сумма хищений на заводе «Звезда-Стрела» увеличилась почти в 10 раз — с 80 до 700 миллионов рублей. Руководство завода вносило недостоверные сведения в ведомость об изготовлении тактических ракет по оборонному заказу, благодаря чему государство понесло ущерб на сотни миллионов рублей.