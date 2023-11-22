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Названы новые факты биографии убитого в Белой Калитве бизнесмена Борисенко

«Занимался рэкетом»: всплыли факты биографии убитого на Дону бизнесмена Борисенко

22 ноября 2023, 17:53
Фото: 1MI
Названы новые факты биографии убитого в Белой Калитве бизнесмена Борисенко

Всплыли новые факты из биографии убитого в Белой Калитве бизнесмена Борисенко

В Белой Калитве Ростовской области расстреляли бывшего криминального авторитета и бизнесмена Владимира Борисенко, новыми фактами биографии убитого поделился канал «Рен ТВ».

В Белой Калитве убили 58-летнего бизнесмена Владимира Борисенко. Он был расстрелян неизвестными прямо на улице.

«Рен ТВ» сообщает, что в 90-е годы мужчина сколотил в родном городе банду из воинов-афганцев и занимался с ними рэкетом.

За 30 лет Борисенко успел построить несколько компаний. Среди них организации по аренде и ремонту техники, разработке гравийных и песчаных карьеров и так далее.

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Также источники СМИ рассказали, что Борисенко много лет занимался спортом и увлекался рыбалкой.

В доме, где проживал убитый бизнесмен, сейчас находятся его жена и дочь. От общения со СМИ они отказываются.

Самым интересным фактом в биографии Борисенко является убийство в 2017 году предпринимателя Ильи Пятибратова. Он является братом ростовского экс-депутата и кандидата в губернаторы Петра Пятибратова. По данным СМИ, Борисенко и Илья Пятибратов не поделили сферы влияния в бизнесе. Бизнесмену за организацию убийства дали срок в 16 лет. Однако не так давно он вышел из тюрьмы по амнистии.

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