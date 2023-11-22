«Занимался рэкетом»: всплыли факты биографии убитого на Дону бизнесмена Борисенко

Самым интересным фактом в биографии Борисенко является убийство в 2017 году предпринимателя Ильи Пятибратова. Он является братом ростовского экс-депутата и кандидата в губернаторы Петра Пятибратова. По данным СМИ, Борисенко и Илья Пятибратов не поделили сферы влияния в бизнесе. Бизнесмену за организацию убийства дали срок в 16 лет. Однако не так давно он вышел из тюрьмы по амнистии.