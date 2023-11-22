«Занимался рэкетом»: всплыли факты биографии убитого на Дону бизнесмена Борисенко

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В Белой Калитве убили 58-летнего бизнесмена Владимира Борисенко. Он был расстрелян неизвестными прямо на улице.
«Рен ТВ» сообщает, что в 90-е годы мужчина сколотил в родном городе банду из воинов-афганцев и занимался с ними рэкетом.
За 30 лет Борисенко успел построить несколько компаний. Среди них организации по аренде и ремонту техники, разработке гравийных и песчаных карьеров и так далее.
Также источники СМИ рассказали, что Борисенко много лет занимался спортом и увлекался рыбалкой.
В доме, где проживал убитый бизнесмен, сейчас находятся его жена и дочь. От общения со СМИ они отказываются.
Самым интересным фактом в биографии Борисенко является убийство в 2017 году предпринимателя Ильи Пятибратова. Он является братом ростовского экс-депутата и кандидата в губернаторы Петра Пятибратова. По данным СМИ, Борисенко и Илья Пятибратов не поделили сферы влияния в бизнесе. Бизнесмену за организацию убийства дали срок в 16 лет. Однако не так давно он вышел из тюрьмы по амнистии.