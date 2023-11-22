«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко

За все время он успел побывать совладельцем сразу девяти компаний, в том числе «Афганец» в период с 2011 по 2022 годы. Кроме того, в списке есть организации «Финансовые Технологии, „Донской рынок“, „Калитваавтотранс“. Также ранее владел компанией „Остов“, которая занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. В 2018 году она была ликвидирована.