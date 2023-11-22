«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По информации, опубликованной Baza, в Ростовской области был застрелен 58-летний мужчина по имени Владимир Борисенко, который в 2021 году был осужден за организацию убийства в 2017 году брата кандидата в губернаторы донского региона.
Неизвестный напал на Борисенко в Белой Калитве и выстрелил в него четыре раза в грудь и голову из пистолета возле спорткомплекса. Пострадавший скончался от полученных ранений.
Канал пишет, что Борисенко ранее был осужден на 16 лет лишения свободы за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова, а причиной стал конфликт между ними в рамках борьбы за влияние в сфере бизнеса.
Борисенко, по информации канала, получил амнистию и вернулся в Белую Калитву, где его сейчас и убили. Тело с огнестрельными ранениями нашли прохожие 21 ноября около 20.00 мск.
СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Владимира Борисенко. Информация об этом поступила из телеграм-канала ведомства. Говорится, что в Белой Калитве было найдено тело мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранами в области головы и туловища.
Дело возбудили по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».
«Совместно со следователями организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали произошедшее в полиции.
Ранее суд установили, что между Борисенко и 38-летним знакомым бизнесменом Ильей Пятибратовым складывались враждебные отношения, а причиной убийства последнего могли стать коммерческие интересы и борьба за контроль над отраслями бизнеса.
Борисенко привлек в качестве помощника Руслана Джафарова, а исполнителем стал Олег Пугачев.
Издание «Наше время» пишет, что заказчики передали Пугачеву пистолет с патронами и аванс в размере 100 тысяч рублей. После убийства Пугачеву было обещано дополнительное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.
Убийца был также осведомлен о будущей жертве — ему назвали точный адрес и рассказали о его образе жизни. Поджидая бизнесмена у дома, киллер выстрелил в него, когда тот вышел из автомобиля.
Правоохранительные органы нашли убийцу, ему назначили большой срок в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. Именно Пугачев раскрыл имена заказчиков.
Ростовский областной суд признал Борисенко и Джафарова виновными в ряде серьезных преступлений — в зависимости от их роли и степени участия:
Судом Владимир Борисенко был приговорен к 16 годам лишения свободы, а Руслан Джафаров — к 13 годам.
По информации Telegram-канала Baza, Джафаров погиб в феврале 2023 года.
По данным Donnews, Владимир Борисенко был криминальным авторитетом из 90-х. Также он являлся предпринимателем.
Согласно данным системы Basis, погибший числился учредителем компаний «Квант» и «Ремтехпрокат», специализирующихся на аренде и ремонте техники. Их общая выручка составила в 2022 году 25,7 миллиона рублей.
За все время он успел побывать совладельцем сразу девяти компаний, в том числе «Афганец» в период с 2011 по 2022 годы. Кроме того, в списке есть организации «Финансовые Технологии, „Донской рынок“, „Калитваавтотранс“. Также ранее владел компанией „Остов“, которая занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. В 2018 году она была ликвидирована.
Ранее появились кадры с места расстрела осужденного за убийство брата донского депутата. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.