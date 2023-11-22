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«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко

«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко

22 ноября 2023, 06:46
Фото: Midjourney
«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко

Кем был расстрелянный в Ростовской области криминальный авторитет Борисенко

В Белой Калитве Ростовской области застрелили Владимира Борисенко, который стал организатором убийства брата кандидата в губернаторы региона, пишет Telegram-канал Baza.

Что известно об убийстве Борисенко

По информации, опубликованной Baza, в Ростовской области был застрелен 58-летний мужчина по имени Владимир Борисенко, который в 2021 году был осужден за организацию убийства в 2017 году брата кандидата в губернаторы донского региона.

Неизвестный напал на Борисенко в Белой Калитве и выстрелил в него четыре раза в грудь и голову из пистолета возле спорткомплекса. Пострадавший скончался от полученных ранений.

Канал пишет, что Борисенко ранее был осужден на 16 лет лишения свободы за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова, а причиной стал конфликт между ними в рамках борьбы за влияние в сфере бизнеса.

Борисенко, по информации канала, получил амнистию и вернулся в Белую Калитву, где его сейчас и убили. Тело с огнестрельными ранениями нашли прохожие 21 ноября около 20.00 мск.

Канал пишет, что Борисенко ранее был осужден на 16 лет лишения свободы за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова (на фото Петр Пятибратов)Канал пишет, что Борисенко ранее был осужден на 16 лет лишения свободы за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова (на фото Петр Пятибратов)
Канал пишет, что Борисенко ранее был осужден на 16 лет лишения свободы за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова (на фото Петр Пятибратов)
Фото: Страница ВК Петра Пятибратова

Уголовное дело об убийстве Борисенко

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Владимира Борисенко. Информация об этом поступила из телеграм-канала ведомства. Говорится, что в Белой Калитве было найдено тело мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранами в области головы и туловища.

Дело возбудили по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».

«Совместно со следователями организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали произошедшее в полиции.

Дело возбудили по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».Дело возбудили по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».
Дело возбудили по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».
Фото: 1MI

Кем был расстрелянный в Белой Калитве мужчина

Ранее суд установили, что между Борисенко и 38-летним знакомым бизнесменом Ильей Пятибратовым складывались враждебные отношения, а причиной убийства последнего могли стать коммерческие интересы и борьба за контроль над отраслями бизнеса.

Борисенко привлек в качестве помощника Руслана Джафарова, а исполнителем стал Олег Пугачев.

Издание «Наше время» пишет, что заказчики передали Пугачеву пистолет с патронами и аванс в размере 100 тысяч рублей. После убийства Пугачеву было обещано дополнительное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Убийца был также осведомлен о будущей жертве — ему назвали точный адрес и рассказали о его образе жизни. Поджидая бизнесмена у дома, киллер выстрелил в него, когда тот вышел из автомобиля.

Правоохранительные органы нашли убийцу, ему назначили большой срок в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. Именно Пугачев раскрыл имена заказчиков.

Ростовский областной суд признал Борисенко и Джафарова виновными в ряде серьезных преступлений — в зависимости от их роли и степени участия:

  1. организации убийства по заказу;
  2. незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия группой лиц по предварительному сговору;
  3. незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств;

Судом Владимир Борисенко был приговорен к 16 годам лишения свободы, а Руслан Джафаров — к 13 годам.

По информации Telegram-канала Baza, Джафаров погиб в феврале 2023 года.

По информации Telegram-канала Baza, Джафаров погиб в феврале 2023 года.По информации Telegram-канала Baza, Джафаров погиб в феврале 2023 года.
По информации Telegram-канала Baza, Джафаров погиб в феврале 2023 года.
Фото: 1MI

Сколько зарабатывал Борисенко

По данным Donnews, Владимир Борисенко был криминальным авторитетом из 90-х. Также он являлся предпринимателем.

Согласно данным системы Basis, погибший числился учредителем компаний «Квант» и «Ремтехпрокат», специализирующихся на аренде и ремонте техники. Их общая выручка составила в 2022 году 25,7 миллиона рублей.

За все время он успел побывать совладельцем сразу девяти компаний, в том числе «Афганец» в период с 2011 по 2022 годы. Кроме того, в списке есть организации «Финансовые Технологии, „Донской рынок“, „Калитваавтотранс“. Также ранее владел компанией „Остов“, которая занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. В 2018 году она была ликвидирована.

Ранее появились кадры с места расстрела осужденного за убийство брата донского депутата. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

По данным Donnews, Владимир Борисенко был криминальным авторитетом из 90-х. Также он оказался предпринимателем.По данным Donnews, Владимир Борисенко был криминальным авторитетом из 90-х. Также он оказался предпринимателем.
По данным Donnews, Владимир Борисенко был криминальным авторитетом из 90-х. Также он оказался предпринимателем.
Фото: ТГ канал Реадовка
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