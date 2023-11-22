Жители Ростовской области в 5 раз чаще стали ездить в Красную Поляну на Новый год

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В Ростовской области в пять раз вырос спрос на отдых в Красной Поляне в январские праздники. Вынужденно вырос спрос у ростовчан на автомобильные путешествия и транспортные перевозки в период новогодних праздников.
«В этом году интерес к экскурсионным поездкам и услугам автогидов на новогодние праздники вырос в полтора раза, при этом в целом по России вырос спрос по всем основным направлениям: чаще заказывать стали и поездки на горнолыжные курорты вроде Красной Поляны и поселка Шерегеш — и в зимнюю сказку в Карелии или в Великом Устюге, и в теплые края вроде Сочи, Абхазии и Тбилиси», — рассказала СМИ эксперт Евгения Лазарева.
Ранее сообщалось, что с 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела».