Жители Ростовской области в 5 раз чаще стали ездить в Красную Поляну на Новый год

«В этом году интерес к экскурсионным поездкам и услугам автогидов на новогодние праздники вырос в полтора раза, при этом в целом по России вырос спрос по всем основным направлениям: чаще заказывать стали и поездки на горнолыжные курорты вроде Красной Поляны и поселка Шерегеш — и в зимнюю сказку в Карелии или в Великом Устюге, и в теплые края вроде Сочи, Абхазии и Тбилиси», — рассказала СМИ эксперт Евгения Лазарева.