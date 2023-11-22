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Жители Ростовской области в 5 раз чаще ездят отдыхать в Красную Поляну

Жители Ростовской области в 5 раз чаще стали ездить в Красную Поляну на Новый год

22 ноября 2023, 14:49
Фото: 1MI
Жители Ростовской области в 5 раз чаще ездят отдыхать в Красную Поляну
Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в Ростовской области в пять раз, сообщает «РБК Ростов».

В Ростовской области в пять раз вырос спрос на отдых в Красной Поляне в январские праздники. Вынужденно вырос спрос у ростовчан на автомобильные путешествия и транспортные перевозки в период новогодних праздников.

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«В этом году интерес к экскурсионным поездкам и услугам автогидов на новогодние праздники вырос в полтора раза, при этом в целом по России вырос спрос по всем основным направлениям: чаще заказывать стали и поездки на горнолыжные курорты вроде Красной Поляны и поселка Шерегеш — и в зимнюю сказку в Карелии или в Великом Устюге, и в теплые края вроде Сочи, Абхазии и Тбилиси», — рассказала СМИ эксперт Евгения Лазарева.

Ранее сообщалось, что с 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела».

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