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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Ростове жители смогут дать оценку качеству общественного транспорта

Жителям Ростова дали неделю, чтобы высказаться об общественном транспорте

22 ноября 2023, 12:00
Фото: 1MI
В Ростове жители смогут дать оценку качеству общественного транспорта

В Ростове жители смогут дать оценку качеству общественного транспорта

В Ростове-на-Дону жителям предложили принять участие в опросе об удовлетворенности качеством работы общественного транспорта, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранса.

В среду, 22 ноября, Минтранс Ростовской области объявил, что в России собираются рассчитать показатель удовлетворенности населения качество услуг общественного транспорта. Их интересует доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания. Опрос будет идти неделю с 22 по 29 ноября.

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Всего в опросе 29 вопросов, которые касаются пола, возраста, места проживания пассажира, а также качества услуг общественного транспорта. В ходе опроса ростовчанам и жителям других крупных городов Ростовской области необходимо указать, насколько они довольны маршрутами общественного транспорта, как часто они ими пользуются, оценить состояние подвижного состава, остановочной инфраструктуры, стиль вождения водителей, заполненность салонов и соответствие графиков движения расписанию. На прохождение опроса в среднем потребуется не более пяти минут.

Ранее в Ростове объявили, когда поднимутся цены на проезд в общественном транспорте.

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