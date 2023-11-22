Жителям Ростова дали неделю, чтобы высказаться об общественном транспорте

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В среду, 22 ноября, Минтранс Ростовской области объявил, что в России собираются рассчитать показатель удовлетворенности населения качество услуг общественного транспорта. Их интересует доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания. Опрос будет идти неделю с 22 по 29 ноября.
Всего в опросе 29 вопросов, которые касаются пола, возраста, места проживания пассажира, а также качества услуг общественного транспорта. В ходе опроса ростовчанам и жителям других крупных городов Ростовской области необходимо указать, насколько они довольны маршрутами общественного транспорта, как часто они ими пользуются, оценить состояние подвижного состава, остановочной инфраструктуры, стиль вождения водителей, заполненность салонов и соответствие графиков движения расписанию. На прохождение опроса в среднем потребуется не более пяти минут.
Ранее в Ростове объявили, когда поднимутся цены на проезд в общественном транспорте.