Жителям Ростова дали неделю, чтобы высказаться об общественном транспорте

Всего в опросе 29 вопросов, которые касаются пола, возраста, места проживания пассажира, а также качества услуг общественного транспорта. В ходе опроса ростовчанам и жителям других крупных городов Ростовской области необходимо указать, насколько они довольны маршрутами общественного транспорта, как часто они ими пользуются, оценить состояние подвижного состава, остановочной инфраструктуры, стиль вождения водителей, заполненность салонов и соответствие графиков движения расписанию. На прохождение опроса в среднем потребуется не более пяти минут.