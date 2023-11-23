Андрей Турчак: Новые предложения по мерам поддержки бойцов СВО направлены Путину

Турчак отметил, что анализ обращений в группу свидетельствует о наличии дисбаланса в предоставлении льгот. В частности, предложено расширить перечень льгот для добровольцев, чтобы они могли воспользоваться теми же выплатами при ранении или гибели, налоговым вычетом по НДФЛ, льготами по налогу на имущество, а также предоставить возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев взять отпуск на работе для ухода за ними. Также предлагается давать членам семьи участника СВО право оформлять для него регистрацию по месту жительства по доверенности.