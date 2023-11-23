Андрей Турчак: Новые предложения по мерам поддержки бойцов СВО направлены Путину

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Об этом сообщил Андрей Турчак, глава группы и секретарь генсовета «Единой России».
Турчак отметил, что анализ обращений в группу свидетельствует о наличии дисбаланса в предоставлении льгот. В частности, предложено расширить перечень льгот для добровольцев, чтобы они могли воспользоваться теми же выплатами при ранении или гибели, налоговым вычетом по НДФЛ, льготами по налогу на имущество, а также предоставить возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев взять отпуск на работе для ухода за ними. Также предлагается давать членам семьи участника СВО право оформлять для него регистрацию по месту жительства по доверенности.
Помимо этого, предлагается ввести единый порядок бронирования билетов для участников СВО, когда они отправляются в отпуск или на лечение. Турчак обратил внимание на необходимость устранения ситуаций, когда единственными доступными вариантами являются билеты в бизнес-класс, стоимость которых не возмещается по документам, или места без багажа.
Также предлагается установить специальный порядок комплексной реабилитации для участников СВО, получивших травму, ранение или инвалидность в результате боевых действий, чтобы они могли проходить процедуры без очередей. Глава рабочей группы отметил, что вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжается работа по вопросам реабилитации и протезирования, включая не только обеспечение техническими средствами, но и оказание медицинских услуг, таких как массаж, физиотерапия и лечебная физкультура.
Как сообщает сайт «Единой России», Турчак подчеркнул необходимость внесения изменений в комплекс услуг по протезированию, включив в него предоставление медицинской помощи, в том числе реабилитационных услуг, и предложил поручить правительству заняться этим вопросом.