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АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,8 млн рублей предприятию Тверской области

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,8 млн рублей предприятию Тверской области

23 ноября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KSVoa
АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,8 млн рублей за пострадавшую от пожара спецтехнику сельскохозяйственному предприятию Тверской области.

Во время выполнения полевых работ произошло возгорание сельскохозяйственного трактора. Спецтехника была застрахована в АО СК «РСХБ-Страхование» от пожаров, аварии, взрывов, противоправных действий третьих лиц и других рисков. По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило 9,8 млн рублей. Страховая компенсация помогла избежать длительного простоя и серьезных убытков на восстановление техники.

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