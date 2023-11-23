АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,8 млн рублей предприятию Тверской области

Во время выполнения полевых работ произошло возгорание сельскохозяйственного трактора. Спецтехника была застрахована в АО СК «РСХБ-Страхование» от пожаров, аварии, взрывов, противоправных действий третьих лиц и других рисков. По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило 9,8 млн рублей. Страховая компенсация помогла избежать длительного простоя и серьезных убытков на восстановление техники.