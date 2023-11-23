Банк Центр-инвест стал лидером по ипотечным продуктам

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Кроме того, банк оказался на четвертом месте (2-е место по диапазону ставок полной стоимости кредита) по семейной ипотеке. Оценку проводили среди лучших кредитных программ российских банков.
Для составления рейтинга провели анализ ипотечных программ с господдержкой и выбрали 15 самых минимальных ставок. В рейтинге, кроме процентной ставки, учитывали и диапазон ставок полной стоимости кредита (ПСК).
Начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов рассказал, что они положительно относятся к идее Центробанка детально раскрывать информацию о полной стоимости кредита. Это стимулирует добросовестное поведение участников финансового рынка, а люди станут больше доверять качеству банковских услуг.
«Во время выбора кредитной организации клиент сможет понять, где есть лучшие ставки и где действительно отсутствуют дополнительные комиссии и страховки. Если диапазон ПСК отличается от процентной ставки на 2-3 или более процента, то стоит задуматься о том, всей ли необходимой информацией о кредитном продукте обладает человек» — подчеркнул Николай Парамонов.
У банка «Центр-инвест» в ипотечных программах нет обязательного страхования и есть возможность досрочного погашения в любое время суток. Никаких штрафов за это не будет. У банка только честные ставки на честных условиях, клиент не столкнется с маркетинговыми приемами и уловками.
Добавим, что банк «Центр-инвест» является участником всех госпрограмм по повышению доступности ипотечного кредитования, у него есть и собственная линейка кредитов. Со всем условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте организации.