Банк Центр-инвест стал лидером по ипотечным продуктам

У банка «Центр-инвест» в ипотечных программах нет обязательного страхования и есть возможность досрочного погашения в любое время суток. Никаких штрафов за это не будет. У банка только честные ставки на честных условиях, клиент не столкнется с маркетинговыми приемами и уловками.