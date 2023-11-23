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Банк ЗЕНИТ в ТОП-6 рейтинга лучших виртуальных карт для онлайн покупок

Банк ЗЕНИТ в ТОП-6 рейтинга лучших виртуальных карт для онлайн покупок

23 ноября 2023, 12:43
Фото: Банк ЗЕНИТ
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«ЗЕНИТ карта» от Банка ЗЕНИТ заняла 6 место в рейтинге лучших виртуальных карт для онлайн-шопинга в ноябре 2023 года по версии финансового портала «Выберу.ру». Всего в исследовании участвовало 20 финансовых организаций.

Эксперты делали свой выбор, основываясь на условиях продукта и уровне надежности банка. В рейтинге учитывались различные параметры, включая проценты начисления кешбэка.

По виртуальной карте Банка ЗЕНИТ в первые два месяца обслуживания начисляется 5% кешбэка на категории кафе, рестораны, аптеки и спорттовары и 2% кешбэк — на все покупки. Далее размер кешбэка будет зависеть от объема трат. По карте также действует бесплатный лимит на снятие наличных и переводы через систему быстрых платежей.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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