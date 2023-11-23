Банк ЗЕНИТ в ТОП-6 рейтинга лучших виртуальных карт для онлайн покупок

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Эксперты делали свой выбор, основываясь на условиях продукта и уровне надежности банка. В рейтинге учитывались различные параметры, включая проценты начисления кешбэка.
По виртуальной карте Банка ЗЕНИТ в первые два месяца обслуживания начисляется 5% кешбэка на категории кафе, рестораны, аптеки и спорттовары и 2% кешбэк — на все покупки. Далее размер кешбэка будет зависеть от объема трат. По карте также действует бесплатный лимит на снятие наличных и переводы через систему быстрых платежей.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.