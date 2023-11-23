Четыре ребенка отравились угарным газом в Ростовской области, они мертвы

В связи с этим МЧС напоминает, что угарный газ недаром называют «тихим убийцей» — его нельзя увидеть и почувствовать, он не имеет ни запаха, ни цвета. В ведомстве призвали не оставлять детей одних, не эксплуатировать неисправные свечи, очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные свечи.