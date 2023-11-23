Четыре ребенка отравились угарным газом в Ростовской области, они мертвы

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Дети в возрасте от 6 до 15 лет были одни дома, когда от печи пошёл угарный газ, в итоге они отравились и погибли.
Где были в это время родители, не сообщается.
В связи с этим МЧС напоминает, что угарный газ недаром называют «тихим убийцей» — его нельзя увидеть и почувствовать, он не имеет ни запаха, ни цвета. В ведомстве призвали не оставлять детей одних, не эксплуатировать неисправные свечи, очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные свечи.
Ранее сообщалось о трёх малолетних внуках в возрасте от двух до четырех лет, которые сожгли квартиру своей бабушки в Ростове. Дети играли с зажигалкой и спровоцировали пожар. Огонь быстро охватил девять квадратных метров площади, однако всех удалось спасти.