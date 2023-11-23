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Четыре ребенка отравились угарным газом в Ростовской области, они мертвы

Четыре ребенка отравились угарным газом в Ростовской области, они мертвы

23 ноября 2023, 19:49
Фото: 1MI
В хуторе Шахтенки дети погибли, оставшись без присмотра родителей, сообщили в региональном МЧС.

Дети в возрасте от 6 до 15 лет были одни дома, когда от печи пошёл угарный газ, в итоге они отравились и погибли.

Где были в это время родители, не сообщается.

В связи с этим МЧС напоминает, что угарный газ недаром называют «тихим убийцей» — его нельзя увидеть и почувствовать, он не имеет ни запаха, ни цвета. В ведомстве призвали не оставлять детей одних, не эксплуатировать неисправные свечи, очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные свечи.

Ранее сообщалось о трёх малолетних внуках в возрасте от двух до четырех лет, которые сожгли квартиру своей бабушки в Ростове. Дети играли с зажигалкой и спровоцировали пожар. Огонь быстро охватил девять квадратных метров площади, однако всех удалось спасти.

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