Депутата из Ростовской области Пятибратова опросят из-за убийства в Белой Калитве

Напомним, во вторник, 21 ноября, в центре Белой Калитвы расстреляли 58-летнего Владимира Борисенко, который шесть лет назад организовал убийство брата бывшего кандидата на пост губернатора Петра Пятибратова. В тот же день полиция начала поиски убийцы, однако пока эти мероприятия не увенчались успехом.