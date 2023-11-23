Депутата из Ростовской области Пятибратова опросят из-за убийства в Белой Калитве

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Напомним, во вторник, 21 ноября, в центре Белой Калитвы расстреляли 58-летнего Владимира Борисенко, который шесть лет назад организовал убийство брата бывшего кандидата на пост губернатора Петра Пятибратова. В тот же день полиция начала поиски убийцы, однако пока эти мероприятия не увенчались успехом.
Уже вечером 23 ноября портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на собственные источники объявил, что основной версией происшествия якобы считают заказное убийство, поскольку стрелок практически не оставил следов своей работы и убил Борисенко выстрелом почти в упор. Кроме того, план «Перехват» также не принес никаких существенных результатов.
По данным информатора издания, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают всех, кто пересекался с Борисенко в последние несколько лет его жизни. В число опрошенных якобы собираются включить и бывшего кандидата в губернаторы Ростовской области, экс-депутата Гордумы Ростова Петра Пятибратова, который потерял своего брата Илью из-за конфликта с криминальным авторитетом.
«Петр Пятибратов попал в список по той причине, что в свое время Борисенко осудили по делу об убийстве брата Пятибратова», — объяснил источник, добавив, что подозреваемых пока у следствия нет.
Обращаем внимание, что официального подтверждения этой информации пока не поступало, данные уточняются.