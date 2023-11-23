«Донская безотцовщина»: почему детей в Ростовской области воспитывают мамы и бабушки

«Когда отец ушел, я не могла связать, что он ушел именно от матери, а не от меня, как сейчас мне объясняет психолог. Тогда я стала искать в себе недостатки. Задавалась вопросом: „Я не достойна твоей любви?“. Ведь он так заботился о новой дочке. Сейчас я очень боюсь заводить серьезные отношения с парнями, ну прям чтобы до свадьбы доходило. А вдруг муж оставит меня, и это травмирует нашего ребенка? Не хочу, чтобы он проходил через этот ад из чувства вины и неполноценности», — говорит девушка.