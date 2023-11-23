«Донская безотцовщина»: почему детей в Ростовской области воспитывают мамы и бабушки

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
«Я вырос без отца. Он ушел, когда мама была беременна. Вроде живет где-то в Ростове. Детство мое выпало на 90-е. Денег и так не было, а отец еще и долгов оставил. Никогда его не прощу за то, что пришлось пережить матери», — вспоминает 30-летний ростовчанин Александр.
Согласно последней всероссийской переписи населения, в 31,2% семей дети живут только с одним из родителей. Из этой выборки еще 23% приходится именно на семьи, где нет отцов. Еще в 7,3% случаев дети воспитываются без матерей.
«Я на самом деле не знаю, мне всегда казалось, что отец в семье — это не норма. В плане у большинства их не было. А если отец был, так еще и не выпивал, не изменял и не бил, так это вообще фантастика», — добавляет ростовчанин в беседе с корреспондентом RostovGazeta.
Социолог из Ростова Анна Верещагина рассказала корреспонденту RostovGazeta, что, согласно последним опросам, семьи чаще всего распадаются из-за бедности (33%), взаимного непонимания (15%) и измен (14%).
«Почему отцы уходят из семей? Да, всё тот же фактор — культ материнства, и, вероятно, это не совсем уж неправильный культ. Размышления здесь выстраиваются следующим образом: если супруги не могут больше жить под одной крышей и принято решение о разводе, то детям лучше остаться с матерью, так как именно она всегда в семейной культуре российского общества символизировала тепло, уют, любовь, нежность, заботу», — говорит Верещагина.
Схожее мнение высказал в беседе с корреспондентом издания и ростовский психолог Владимир Васильев.
«У нас в обществе и культуре существует такая проблема, что многие мужчины становятся заложниками стереотипов о том, каким должен быть мужчина. Они становятся функцией в отношениях», — рассуждает эксперт.
Он добавляет, что мужчины, подыгрывая общественным ожиданиям, играют роль «добытчиков», игнорируя собственные потребности.
«У мужчины пропадает право на уязвимость, право с чем-то не справляться. Человек сам себе это запрещает. Из-за этого у мужчин накапливается очень много напряжения. Чтобы справиться с этим, человек может уйти в алкоголизм или своеобразное затворничество в гараже. В конце концов, мужчины, накапливая этот стресс и одиночество, не выдерживают и уходят из семьи», — заключил Васильев.
Жительнице Ростова Дарье 26 лет. Отец ушел из ее семьи, когда ей было восемь лет. Мужчина завел отношения на стороне. Во втором браке он воспитывал дочь новой супруги, а про родного ребенка решил забыть.
«Когда отец ушел, я не могла связать, что он ушел именно от матери, а не от меня, как сейчас мне объясняет психолог. Тогда я стала искать в себе недостатки. Задавалась вопросом: „Я не достойна твоей любви?“. Ведь он так заботился о новой дочке. Сейчас я очень боюсь заводить серьезные отношения с парнями, ну прям чтобы до свадьбы доходило. А вдруг муж оставит меня, и это травмирует нашего ребенка? Не хочу, чтобы он проходил через этот ад из чувства вины и неполноценности», — говорит девушка.
Психолог Владимир Васильев объясняет, что психологические последствия ухода отца из семьи зависят от конкретных обстоятельств разрыва.
«Грубо говоря, если отец ушел в другую семью, это может переживаться одним образом. Мол, он нас оставил и выбрал других. Ребенок может думать, что отказались именно от него. Если отец умер, то это другой уход, он переживается иначе», — поясняет Васильев.
Он добавляет, что часто место отца в жизни ребенка занимает какой-то другой значимый мужчина. Например, отчим, дедушка или спортивный тренер.
Собеседница издания Дарья рассуждает, что из-за отсутствия отца в детстве всегда чувствовала себя незащищенной и нелюбимой. Девушке также казалось, что эта «неполноценность» была заметна и другим людям.
«Психолог меня в этом разубеждает. Но в подростковом возрасте всегда казалось, что я хуже других девочек, что меня можно обидеть, ведь никто не защитит. Не считала себя красивой, не было папы, чтобы он мне об этом сказал. И я думала долгое время, что моя неполноценность бросается в глаза всем окружающим», — говорит ростовчанка.
Психолог Владимир Васильев также считает, что внешне человек, выросший без отца, не отличается от того, кто вырос в полной семье.
«Таких выводов я бы не делал. Я видел разных людей, которые росли в неполных семьях. Все зависит от того, как пройдут первые годы жизни ребенка, будет ли фигура, замещающая отца, как мать рассказывает об уходе отца. Очень много факторов», — заключает эксперт.
Также, по мнению Васильева, важно и то, что именно мать рассказывает ребенку об ушедшем отце.
«Это очень сильно влияет на развитие человека. Когда мать плохо отзывается об отце, демонизирует его образ, у ребенка может выработаться что-то вроде „антисценария“. „Я не буду таким, как он“. В таком случае у человека формируется установка, что каких-то проявлений своего характера надо избегать, чтобы не быть, как отец, и заслуживать любовь матери», — говорит психолог.
Ростовчанин Александр рассказал корреспонденту RostovGazeta, что даже избегал тех увлечений отца, о которых рассказывала мама.
«Он был музыкантом. Такой был ленивый, все ждал, что станет звездой, его найдут продюсеры. А мама в это время семью кормила. Я так ненавидел отца, что отрицал в себе тягу к гитаре, песням. Думал, все это творческое сделает меня таким же слабаком. Недавно только разрешил это себе, потому что уверен стал, что жену не брошу и всегда буду для нее „стеной“», — говорит собеседник издания.
«Когда мы [с пациентом] выясняем, с чем связана неразвитость каких-то личностных качеств, узнаем, что эти черты характера или особенности поведения были у отца», — поясняет психолог Владимир Васильев.
Психолог Васильев рассказал, что часто женщины после ухода мужчины из семьи стараются заменить его для ребенка самостоятельно.
«Некоторые женщины рассуждают так, что раз отец ушел, то надо воспитывать за двоих ребенка. К сожалению, это плохая идея», — говорит эксперт.
Жительница Ростова Дарья вспоминала, что ее мама также металась от образа нежной и заботливой матери до образа жесткого и сильного отца.
«Маме было очень тяжело. Жаль, что не было мужчины у нее все эти годы. Она пыталась быть и мамой, и папой мне. В итоге обе роли выполняла плохо. Но я не считаю, что имею право ее винить, конечно», — говорит девушка.
В иной ситуации оказался другой собеседник издания — Александр. Роль главного мужчины в семье очень быстро отошла ему самому.
«Я быстро понял, что полагаться маме не на кого. Стал выполнять всю мужскую работу, рано начал зарабатывать. Считаю, что это хорошо. Я повзрослел и стал мужчиной и опорой для мамы», — говорит Александр.
Социолог Анна Верещагина считает, что главное, в чем нуждаются дети, которые растут без отца, это внимание. Оно может быть со стороны родственников, друзей, учителей.
«Но больше всего эти дети нуждаются во внимании со стороны обоих родителей, а это значит, что после развода родители должны сохранить хорошие отношения, постараться остаться или стать друзьями ради детей и не сводить счеты друг с другом за счет детей, запрещая или ограничивая общение с ними одному из родителей», — говорит эксперт.
Также Верещагина обращает внимание на роль государства в этой проблеме. C 2022 года неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут получить ежемесячную выплату в размере 50–100% от величины прожиточного минимума на детей в субъекте РФ.
«Внимание со стороны государства — отдельное внимание, которое уже, как было сказано выше, проявилось. Эти дети не должны чувствовать свою ущемленность так остро. Они ее все равно ощущают, так как перед ними пример полных семей, папы и мамы, но бедность, с которой сталкиваются дети из этих семей гораздо чаще, нежели в полных, усугубляет их положение», — говорит социолог.
Под другим углом смотрит на проблему психолог Владимир Васильев. Он утверждает, что во время ухода отца из семьи маме важно уметь проявить заботу и эмпатию и по отношению к себе самой.
«Здесь самое главное [для мамы] — помочь себе. Для женщины важно прожить переживания по поводу ухода супруга здоровым образом. Важно отгоревать этот уход, на это уйдет определенное время», — говорит эксперт.
В таком случае у ребенка будет реалистичное восприятие того, что произошло в семье. Если он увидел маму плачущей, катастрофы не произойдет, однако важно объяснить, чем были вызваны слезы. В противном случае ребенок будет думать, что это он виноват в расстроенных чувствах родителя.
Социолог Анна Верещагина обращает внимание, что в последние годы в России растет число семей, где дети воспитываются отцами. Сейчас в стране доля таких семей составляет 7,3%. Эксперт связывает это с формированием культа отцовства. Молодые папы не только активнее участвуют в жизни детей после развода, но порой полностью берут на себя опеку.
Причины ухода матерей из семьи, по словам Верещагиной, чаще всего несут асоциальный характер. Как правильно, такие женщины страдают от наркомании или алкоголизма. Однако могут быть и другие причины. Например, финансовые, когда для ребенку будет лучше остаться с обеспеченным отцом, или же личные, в случае, если женщина решила построить новую семью. Также, по традициям некоторых народов, детей после развода оставляют с отцами, а не матерями.
Неполные семьи, как полагает психолог Владимир Васильев, это следствие психологических проблем супругов.
«С чего начинается здоровая семья? Со здоровых отношений. С чего начинаются здоровые отношения? Они начинаются со здоровых отношений с собой. Это ключевой тезис. Одному человеку должно быть хорошо с самим собой. И он из этого благополучия создает здоровые отношения», — говорит эксперт.
Дать определенный ответ, стоит ли сохранять семью ради ребенка, психолог не смог, так как каждая ситуация требует поиска индивидуального подхода.
«Бывает, что брак сохранили люди, но лучше бы они развелись, честно. Бывает, что люди развелись, но развелись грамотно, и ребенок из этого опыта увидел, что можно не страдать в отношениях, принося себя в жертву, а выбирать себя и свое благополучие. Здесь нет какого-то идеального варианта. Все очень индивидуально», — заключает Васильев.
Решать проблему безотцовщины психолог предлагает не глобальным реформированием института семьи, а упором на собственное ментальное здоровье и развитие.
«Не надо стремиться переделать институт семьи, переделать других людей, надо заниматься своим психологическим здоровьем. Начинать с себя», — заключает он.
Социолог Анна Верещагина, наоборот, предлагает комплексный подход. Решение проблемы неполных семей она видит в повышении качества жизни.
«Но не только и не столько экономический базис необходим для стабильного существования семьи. В качестве важнейшего основания выступает наличие культуры семейных отношений. Ее следует формировать с самого раннего возраста у молодого поколения, чтобы в своей взрослой жизни при выборе спутника, конструировании собственного семейного мира они прекрасно понимали цену семейной безграмотности, неумения предотвращать конфликты и выходить из них достойно. Чтобы
понимали суть понятия „семейная ответственность“, а решение стать родителями было продиктовано не данью традиции или желанием заработать на „маткапитале“, а истинным желанием дать жизнь новому человеку. Человеку, за жизнь которого с момента рождения надо нести ответственность, с любовью и постоянным совершенствованием своих родительских качеств», — заключила эксперт.
Алина Заярная